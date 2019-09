12 set 2019 09:34

LA JUVE DEVE FARE I CONTI CON LA CHAMPIONS - IL DEBITO SCHIZZA A 464 MILIONI: 154 IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO SCORSO. CR7 STA PIOMBANDO I BILANCI DELLA SOCIETA, CHE HA RADDOPPIATO LE PERDITE. ANCHE IL 2019-20 SI PREANNUNCIA IN PERDITA, ''MA L'ESITO DELLA CHAMPIONS PUÒ INFLUENZARE IN MANIERA SIGNIFICATIVA IL RISULTATO ECONOMICO''. INSOMMA, SENZA LA COPPA, ANDREA AGNELLI AVRÀ PERSO LA SCOMMESSA. E QUALCHE CENTINAIO DI MILIONI…