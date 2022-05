LA JUVE HA L'INCUBO DEGLI "ZERO TITULI" - PER LA PRIMA VOLTA DOPO 10 ANNI I BIANCONERI POTREBBERO RESTARE SENZA NEMMENO UN TROFEO: ALLEGRI DEVE PUNTARE TUTTO SULLA FINALE DI COPPA ITALIA DI MERCOLEDÌ CONTRO L'INTER SE NON VUOLE CERTIFICARE UNA STAGIONE DISASTROSA - L'ALLENATORE A ROMA NE HA GIÀ VINTE 4 DI FILA (E NESSUN TECNICO NE HA 5 IN BACHECA), MA INZAGHI CREDE ANCORA NEL TRIPLETINO TRICOLORE...

Gianluca Oddenino per “La Stampa”

Era la ciliegina più gustosa da mettere a fine stagione sulla torta scudetto, ma adesso la Coppa Italia per la Juventus si è trasformata nella portata principale di una stagione dove finora si contano più amarezze che dolcezze.

Mercoledì sera i bianconeri si giocano tanto contro l'eterna rivale Inter: la finale di Roma non vale solo per la gloria e la storia, visto che in palio c'è anche l'onore. La Juve corre il rischio di finire per la prima volta con "zero tituli" dopo 10 anni: un incubo da scacciare, a maggior ragione contro i nerazzurri che possono invece conquistare il Triplete tricolore, e anche per questo il trofeo nazionale - spesso snobbato o declassato - si è trasformato nella partita che vale una stagione.

Perché il Derby d'Italia è sempre il Derby d'Italia, figurarsi in una finalissima all'Olimpico davanti a 60mila spettatori e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna.

Questo quarto atto stagionale, poi, rappresenta la rivincita dell'ultima Supercoppa (vinta a gennaio all'ultimo secondo dagli interisti) e anche della beffarda vittoria nerazzurra allo Stadium (lo scorso 3 aprile) che ha cancellato le speranze tricolori della squadra di Allegri.

I bianconeri inseguono ancora il primo successo sulla formazione di Simone Inzaghi, ma possono rifarsi all'ultimo e così nobilitare l'annata dopo aver conquistato l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions.

A Roma 6 trionfi per il tecnico

La Juve respira aria di casa, visto che ha vinto 14 volte la Coppa Italia (il doppio dei nerazzurri) e questa sarà la 21ª finale complessiva. In più difende la coccarda conquistata lo scorso anno a Reggio Emilia contro l'Atalanta, con Andrea Pirlo in panchina, e nelle ultime 8 stagioni è andata fino in fondo 7 volte (assente solo nel 2019).

L'abitudine non manca alla Juve e tanto meno a Massimiliano Allegri, che proprio a Roma ha vinto le quattro coppe consecutive alla guida della Juventus: l'ultima esattamente quattro anni fa, quando travolse 4-0 il Milan, e ora va a caccia del record.

A quota 5 non si è mai arrampicato nessuno, ora Allegri condivide il primato con Eriksson e Mancini, e sempre all'Olimpico il tecnico livornese ha vinto anche due scudetti: uno il 7 maggio 2011 con il Milan e l'altro il 13 maggio 2018 con la Juve.

Quel precedente del 1965

È uno stadio portafortuna anche per i bianconeri, che proprio nella Capitale vinsero la Coppa Italia contro l'Inter nella finale del 29 agosto 1965, quando gli uomini di Heriberto Herrera superarono quelli di Helenio Herrera grazie alla rete di Menichelli.

Questa è la terza volta che Juve-Inter vale una Coppa Italia e la prima in assoluto risale al 13 settembre 1959: a San Siro finì 4-1 con gol di Charles e Sivori più doppietta di Cervato. Ora la storia si rinnova e i bianconeri cercano il tris in questo Derby d'Italia che vale un trofeo e anche un bel pezzo di futuro.