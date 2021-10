LA JUVE HA TROVATO UN MODO DI FARE SCOUTING SUI GIOVANI: FOTTERLI ALLA FIORENTINA! - DOPO CHIESA, I BIANCONERI VOGLIONO VLAHOVIC, CHE HA RIFIUTATO UN CONTRATTO DA 4 MILIONI DI EURO A FIRENZE (ORA NE GUADAGNA 800MILA) - ANCHE IL MILAN È INTERESSATO ALL'ATTACCANTE 21ENNE SERBO, PER SVECCHIARE IL REPARTO GERIATRIA FATTO DA IBRA (40 ANNI) E GIROUD (35) - OCCHIO PERÒ A CHI I SOLDI CE LI HA PER DAVVERO: L'ATLETICO MADRID GIÀ L'ANNO SCORSO OFFRÌ 60 MILIONI A COMMISSO...

Federico Strumolo per “Libero Quotidiano”

Quello che sarebbe potuto essere un noioso martedì tipico della sosta per le Nazionali, si è trasformato in un incubo per i tifosi della Fiorentina: la stella Viola Dusan Vlahovic vuole lasciare Firenze. A comunicarlo è la società stessa, attraverso una lettera aperta del presidente Rocco Commisso pubblicata ieri sul sito del club.

«Desidero aggiornare il popolo viola relativamente alla questione del rinnovo di Vlahovic - scrive Commisso -. La Fiorentina ha fatto un'offerta molto importante al calciatore, che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club. Ma la proposta di rinnovo non è stata accettata. Alla Fiorentina non resta che prendere atto della volontà del calciatore e individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate».

Parole chiare, che non lasciano spazio ad interpretazioni. A maggior ragione considerando il contratto in scadenza a giugno del 2023 del centravanti 21enne. L'ex Partizan Belgrado (acquistato dalla Fiorentina nel 2018 per appena 2 milioni di euro) guadagna attualmente 800.000 euro a stagione, ma accettando l'offerta di rinnovo avrebbe percepito 4 milioni all'anno, oltre ad un bonus alla firma di 2,5 milioni (da condividere con l'entourage; nell'offerta anche una clausola rescissoria da 80 milioni).

LA LETTERA DI COMMISSO

Dunque, da ieri mattina si è scatenata un'asta intorno al bomber serbo, capace di segnare già 4 gol in questo inizio di campionato, dopo averne siglati ben 21 nella scorsa stagione. Vlahovic, dopotutto, è uno dei migliori attaccanti emergenti al mondo e ha inevitabilmente attirato le attenzioni di tutte le grandi, a cominciare da quelle del campionato italiano.

Il club di serie A che si è mosso più concretamente già nell'ultima sessione di mercato è la Juventus, ma solo per un prestito. Il piano della Vecchia Signora, infatti, sarebbe quello di replicare l'operazione dell'anno scorso con la Fiorentina per Federico Chiesa. Un prestito, magari biennale, con un diritto di riscatto a 60 milioni di euro (gli stessi soldi sborsati dai bianconeri per Chiesa).

È difficile, invece, pensare che la Juve possa proporre un acquisto a titolo definitivo, sia per le risapute difficoltà relative alla pandemia, sia perché la prossima estate andrà riscattato Alvaro Morata dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro (dopo i 20 già spesi per il prestito).

All'ombra dei bianconeri lavora il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di una punta che possa dare garanzie anche per il domani, considerando età e condizioni fisiche di Olivier Giroud (35 anni) e Zlatan Ibrahimovic (40).

E proprio lo svedese potrebbe essere una carta da giocare per convincere Vlahovic, il quale non ha mai nascosto il proprio amore calcistico nei confronti del gigante di Rosengård. Resta, però, da battere la forte concorrenza estera, in particolare dell'Atletico Madrid.

Gli spagnoli sono stati i più vicini a strappare il gioiello di Belgrado alla Fiorentina, arrivando ad offrire 60 milioni lo scorso agosto. In quell'occasione Commisso riuscì a resistere, ma dopo questo tradimento non ci sono alternative: l'asta per Vlahovic è già cominciata.

