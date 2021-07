2 lug 2021 20:16

LA JUVE HA USATO LA PANDEMIA COME SCUSA PER RIFINANZIARE? - IL "FINANCIAL TIMES" AVANZA SOSPETTI SUI BILANCI DEL CLUB BIANCONERO: “I CONTI ERANO IN PERDITA ANCHE PRIMA CHE ARRIVASSE IL COVID. PIÙ DELLA METÀ DEL DENARO RACCOLTO CON L’ULTIMO AUMENTO DI CAPITALE DA 400 MILIONI È ANDATO A RIMBORSO DEL DEBITO. LA SOCIETÀ HA BISOGNO DI PIÙ EQUITÀ E I PRINCIPALI AZIONISTI DOVRANNO APRIRE IL PORTAFOGLIO”