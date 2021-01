24 gen 2021 14:41

LA JUVE NON MUORE MAI: APPROFITTA DEI PASSI FALSI DI MILAN E INTER E SI RILANCIA NELLA LOTTA SCUDETTO (E’ A MENO 7 DALLA VETTA CON UNA PARTITA IN MENO) – SUPER SZCZESNY CHE SVENTA UN CLAMOROSO TENTATIVO DI AUTOGOL DI CUADRADO, McKENNIE SI CONFERMA UNO DEI MIGLIORI AFFARI DEL MERCATO – IL CONTROCANTO DI ZILIANI: "RIGORE NEGATO AL BOLOGNA (CHIELLINI DÀ UNA GOMITATA IN FACCIA A TOMIYASU IN AREA) ARTHUR NON ESPULSO. L'ARBITRO SACCHI DISASTROSO, QUINDI PERFETTO. AD OCCHIO FARÀ CARRIERA" – VIDEO