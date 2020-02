agnelli sarri

DAGONEWS

Sarri out? Possibile quasi sicuro. Ma Andrea Agnelli non può permettersi di spendere un altro stipendio con Sarri a carico. Ideale Allegri che è già sotto contratto fino a fine stagione. Ciò che preoccupa di più è la situazione economica: bruciati tutti i soldi dell’aumento del capitale. Il capo finanziario Re è in bilico e non appoggiato da Andrea.

Se non si passa il turno si deve vendere e bene, ma di questi tempi chi paga? Sono in molti a pagare la vendita del centro medico e del supermercato e hotel che non ha portato risultato. Potrebbe essere un colpo di scena le dimissioni di Andrea per dare una svegliata all’ambiente; tutto questo combinato con John Elkann, in questi giorno all'estero.

paratici sarri agnelli nedved AGNELLI ELKANN