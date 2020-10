LA JUVE LE PROVA TUTTE CON LA UEFA PER RIAVERE CR7 CONTRO IL BARCELLONA - CRISTIANO RESTA POSITIVO (MA ASINTOMATICO) - SECONDO I REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, PERCHÉ UN GIOCATORE POSSA ESSERE ARRUOLABILE È NECESSARIO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DI GUARIGIONE A 7 GIORNI DALLA SUCCESSIVA PARTITA (DUNQUE IERI ERA IL TERMINE ULTIMO). MA IL CLUB INVIA IL FASCICOLO E SPERA NEL TAMPONE A 24 ORE DAL MATCH...

G. Gam. per “la Verità”

cr7

Il calcio all' ombra del coronavirus è un florilegio di tamponi dall' esito deludente, almeno per alcune squadre.

L' ultimo, in ordine di tempo, a risultare positivo è il marocchino Achraf Hakimi, terzino offensivo dell' Inter. Lo ha comunicato la società nerazzurra, specificando che il giocatore è del tutto asintomatico. Con il ventunenne nordafricano salgono a cinque i positivi interisti al Covid-19: Skriniar, Gagliardini, Radu e Young. Si sono negativizzati Bastoni e Nainggolan.

cr7

Ma le gatte da pelare non finiscono qui. Oggi alle 18.55 si svolgerà allo stadio San Paolo di Napoli la partita - valevole per il girone F di Europa League - tra i campani di mister Gennaro Gattuso e gli olandesi dell' Az Alkmaar.

La squadra dei Paesi Bassi è stata decimata dal lungo elenco di atleti positivi. Martedì aveva diramato una nota in cui specificava come avesse rilevato otto nuovi casi nella rosa a disposizione. Essi si sono aggiunti ai nove uomini (tra atleti e staff) già annoverati tra i positivi settimana scorsa, per un totale di 13 calciatori contagiati.

cristiano ronaldo

Dei primi nove però, pare che 3 siano stati recuperati per disputare la gara. La conferma del match riserva ancora qualche margine di rischio per la minaccia di un ennesimo intervento della Asl di Napoli, auspicato da Ciro Borriello, assessore allo Sport della città. Rimangono indisponibili per le medesime motivazioni, fra i ranghi dei napoletani, Zielinski ed Elmas, casus belli della mancata partita di campionato contro la Juventus che è costata la sconfitta a tavolino al Napoli. «La gara si può disputare, l' Az annovera 13 uomini in grado di scendere in campo, le regole sono chiare», ha puntualizzato il dirigente Uefa Armand Duka.

Fiato sospeso pure per le condizioni del campione massimo della Juventus, Cristiano Ronaldo, da una settimana in quarantena dopo aver contratto il virus durante la permanenza nel ritiro della nazionale portoghese.

cristiano ronaldo

L' incertezza sul suo recupero in vista della sfida dei bianconeri in Champions League contro il Barcellona era dettata dalle normative europee, diverse per tenore e tempistiche rispetto a quelle italiane. Secondo i regolamenti internazionali, perché un giocatore possa essere arruolabile è necessario presentare la documentazione completa di guarigione a sette giorni dalla successiva partita. Juventus-Barcellona verrà giocata mercoledì 28 ottobre alle 21, dunque ieri era il termine ultimo per auspicare una negativizzazione del lusitano.

Ma da Torino non demordono. Una possibilità di vedere la sfida tra CR7 e Lionel Messi settimana prossima ci sarebbe. La dirigenza del club, coadiuvata dai suoi legali, avrebbe inviato alla Uefa la documentazione sulla asintomaticità del suo calciatore, facendo leva su alcuni aspetti del protocollo.

portogallo cr7

La presenza di Cristiano Ronaldo per la sfida contro il Barcellona sarebbe possibile, se l' esito del tampone effettuato 24 ore prima del match fosse negativo, su modello delle deliberazioni Figc.

CRISTIANO RONALDO IN ISOLAMENTO CRISTIANO RONALDO E PIRLO CRISTIANO RONALDO IN ISOLAMENTO