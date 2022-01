11 gen 2022 15:37

LA JUVE È RIUSCITA A FARE CASINO ANCHE COI VACCINI - I BIANCONERI DOVRANNO FARE A MENO DEL PORTIERE SZCZESNY IN SUPERCOPPA CONTRO L'INTER PERCHÉ È ANCORA SENZA GREEN PASS RAFFORZATO, ORA RICHIESTO ANCHE PER GLI SPORT DI SQUADRA - IL POLACCO SI È CONVINTO SOLO RECENTEMENTE A FARSI IMMUNIZZARE CONTRO IL COVID-19 E NON HA COMPLETATO IL CICLO - ALLEGRI: "ARRIVERÀ ALLO STADIO ALL’ULTIMO MOMENTO E ANDRÀ IN PANCHINA"