JUVE-ROMA? DU' PALLE! UNO ZERO A ZERO CON POCHI TIRI IN PORTA E POCHISSIME EMOZIONI - I BIANCONERI RESTANO IN VETTA CON TORINO, INTER E UDINESE. DI POSITIVO, PER THIAGO MOTTA C’È LA SOLIDITÀ DIFENSIVA: TERZA GARA SU TRE SENZA INCASSARE RETI – PUNTO DI RIPARTENZA PER LA ROMA DOPO LA SCONFITTA CON L'EMPOLI, DE ROSSI LANCIA IL BABY PISILLI A CENTROCAMPO – “E’ ANCHE UN SEGNALE PERCHÉ SE TI ALLENI COME LUI POI GIOCHI LA DOMENICA. DEVE ESSERE CHIARO A TUTTI”