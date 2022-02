JUVE, SEI PRONTA A EVITARE L'ENNESIMA FIGURACCIA EUROPEA? - I BIANCONERI DEVONO CERCARE DI NON USCIRE UN'ALTRA VOLTA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS COME NEGLI ULTIMI DUE ANNI CONTRO I NON IRRESISTIBILI LIONE E PORTO: STASERA AFFRONTANO IN SPAGNA IL VILLARREAL, CHE NON È UNA CORAZZATA MA SI ESALTA QUANDO SFIDA LE ITALIANE - ALLEGRI SENZA DYBALA E CON BONUCCI A RISCHIO, PRONTO DANILO COME CENTRALE…

Torna la Champions League con un ottavo di finale inedito. È la prima volta che Villarreal e Juventus si sfidano. I bianconeri volano in Spagna da favoriti per il match di andata (ore 21, Estadio de la Ceramica, l’ex Madrigal) anche se i gialli, quando incontrano le italiane, si esaltano.

La vittoria per 3-2 a Bergamo ha consentito alla banda Emery di conquistare gli ottavi dopo 13 anni. La Juve ha passato il turno 10 volte su 17 contro le spagnole: l’ultima volta negli ottavi di Champions 2018-’19 con l’Atletico Madrid

COME ARRIVA LA JUVENTUS

Il pareggio (1-1) nel derby col Torino ha rallentato la rincorsa dei bianconeri che comunque non perdono da dodici turni e vengono da un mercato invernale faraonico.

Dybala, come è noto, non ci sarà, mentre Allegri ha un dubbio in difesa: Bonucci o Danilo? Il brasiliano pare favorito sul rientrante centrale azzurro che sembra pronto per uno spezzone di gara, ma che il tecnico bianconero non intende forzare in nessun modo.

COME ARRIVA IL VILLARREAL

Due assenze pesanti tra gli spagnoli. Soprattutto quella di Gerard Moreno su cui verte tutto l’attacco del “sottomarino giallo”. Fuori causa anche il francese Coquelin ma a centrocampo le alternative non mancano ed è proprio lì che Emery ha un unico dubbio: Capoue o Iborra.

Stagione di alti e bassi per gli spagnoli. Nella Liga sono tornati in corsa per un posto Champions dopo un avvio complicato. La svolta contro l’Atalanta: dopo la vittoria di Bergamo ne sono arrivate altre cinque di fila, ma pure l’eliminazione in Coppa del Re.

DOVE VEDERLA

Villarreal-Juventus verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K, oppure in streaming su Sky Go. La trasmissione in streaming sarà consentita anche da Mediaset tramite Infinity+. Live su Gazzetta.it.

