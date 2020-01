27 gen 2020 17:07

JUVENTINI CON IL FIELE INCORPORATO - IL BIANCONERO CHRISTIAN ROCCA SCRIVE UN ARTICOLO PER “LA STAMPA” IN CUI DEFINISCE L’INTER “UNA SPECIE DI REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA” - I TIFOSI NERAZZURRI SI INCAZZANO E IL QUOTIDIANO DELLA FAMIGLIA AGNELLI CHE FA? CHIEDE SCUSA NON PER I CONTENUTI DELL’ARTICOLO MA PER AVERLO PUBBLICATO SU TWITTER - I LINGUACCIUTI TIFOSI DELLA VECCHIA SIGNORA TACCIONO SUL TOCCO DI MANI DI CUADRADO IN ARIA E L’ENNESIMO RIGORE CONTRO LA JUVE NON FISCHIATO…