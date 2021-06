GLI JUVENTINI IN QUESTI EUROPEI HANNO IL VIZIO DELL’AUTOGOL – DOPO QUELLO DI DEMIRAL CONTRO L'ITALIA, ARRIVA ANCHE L’AUTORETE DEL POLACCO SZCZESNY: LA SORPRENDENTE SLOVACCHIA BATTE LA SQUADRA DI PAULO SOUSA (IN DIECI) - DECISIVO IL GOL DELL’INTERISTA SKRINIAR DOPO IL MOMENTANEO PARI SIGLATO DAL CENTROCAMPISTA DEL TORO LINETTY – E' IL PRIMO AUTOGOL DI UN PORTIERE NELLA STORIA DEGLI EUROPEI. VIDEO

È della Slovacchia la prima sorpresa di Euro2020. Nella seconda gara di oggi, la prima del gruppo E, gli uomini del ct Stefan Tarkovic battono 2-1 la Polonia alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, aprendo a scenari incerti ed interessanti per l'intero girone che vede coinvolte anche Spagna e Svezia.

Nel primo tempo è la Slovacchia, a sorpresa, a fare la partita. Da underdog, gioca a viso aperto, senza pressioni, con la voglia di sorprendere. Pekarik fa impazzire Rybus, gli inserimenti di Kucka sono una continua minaccia. Il vantaggio arriva al 18’, con uno sfortunato autogol di Szczesny, che devia in porta un palo colpito da Mak, il migliore dei suoi. La Polonia è tutta in un tiro dalla distanza di Krychowiak e in un tentativo di girata di Lewandowski, neanche troppo convincente.

La ripresa è tutt’altra musica per la Polonia, che ci mette meno di un minuto per pareggiare. Rybus trova Linetty in area, tocco non particolarmente violento, ma Dubravka non ci arriva. La Slovacchia non reagisce, ancora Linetty impegna Dubravka (su invito di Jozwiak), poi Glik mette alto di testa. Il match cambia al 64’ quando Krychowiak, già ammonito, si fa cacciare. E infatti, quattro minuti più tardi, ecco la nuova svolta: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Mak, il pallone arriva a Skriniar, che controlla e calcia dal dischetto del rigore, battendo Szczesny. A nulla serve l'assalto finale dei polacchi, che ora sono costretti a inseguire: sabato, contro la Spagna, non potrà fallire.

Dopo Merih Demiral, Wojciech Szczesny. Ad eccezione degli italiani, in quattro in campo nel trionfale esordio all'Olimpico (Bonucci e Chiellini dal 1', Bernardeschi e Chiesa subentrati nella ripresa), non è partito nel migliore dei modi l'Europeo degli juventini. Se il difensore turco ha permesso agli azzurri di sbloccare il risultato in avvio di ripresa con una sfortunata autorete, il portiere polacco è stato protagonista negativo di un'analoga situazione al 18' della sfida contro la Slovacchia.

Szczesny, primo autogol di un portiere nella storia degli Europei

Robert Mak s'invola sulla sinistra, converge verso il centro e, al termine di un'azione devastante, scarica in porta con potenza e precisione: il palo gli nega la soddisfazione del gol, ma la sfortunata ribattuta di Szczesny con la schiena non evita alla Slovacchia di portarsi avanti contro la più quotata nazionale polacca. L'autorete dello juventino è da record: è infatti la prima nella storia di un portiere ad una fase finale degli Europei.

