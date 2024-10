LA JUVENTINIZZAZIONE DELLA NAZIONALE PROSEGUE – DOPO GIGI BUFFON, ANCHE LEONARDO BONUCCI TORNA IN AZZURRO: SARÀ VICE ALLENATORE DELL’UNDER 20 - L’EX DIFENSORE DELLA JUVE HA OTTENUTO DA POCO IL PATENTINO UEFA B ED ENTRERÀ NELLO STAFF DI CORRADI. MA IL SUO SOGNO E’ ANCORA A TINTE BIANCONERE: "FORSE IL MIO PERCORSO ALLA JUVENTUS NON È ANCORA TERMINATO..."

Una sorpresa per (quasi) tutti. Leonardo Bonucci torna in Nazionale. A pochi mesi dal ritiro dal calcio giocato, il difensore che con gli azzurri ha conquistato l’Europeo del 2021 indosserà nuovamente la maglia dell’Italia.

Bonucci vice allenatore della Under 20

Bonucci infatti è appena stato nominato vice allenatore dell’Under 20 azzurra, guidata da Bernardo Corradi. Un passo che lo riavvicina alla maglia che ha difeso da capitano fino al 2023. Per Bonucci si tratta della prima esperienza in panchina: solo pochi giorni fa infatti ha ottenuto a Coverciano l’abilitazione Uefa B, che permette di "essere tesserati come collaboratori tecnici in Serie A e B e come allenatori in seconda in Serie C, oltre a poter guidare tutte le prime squadre fino alla Serie D inclusa”. A Bonucci basterà per entrare nello staff di Corradi.

Bonucci allenatore: cosa manca

Il primo appuntamento in panchina, per Bonucci, sarà il 15 novembre in trasferta contro la Polonia. Ma il clou sarà il Mondiale U20 del 2025. Quello che è evidente è che siamo di fronte alla prima tappa di una carriera che il difensore immagina non solo da collaboratore tecnico. I prossimi passi: il patentino Uefa A e poi il Uefa Pro che dà accesso a ogni panchina. Anche perché, come ha detto recentemente, nel suo futuro avrebbe un desiderio: "Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato perché quando penso a voler fare l’allenatore penso a quella panchina lì”. La rincorsa inizia dall’U20.

