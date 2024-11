8 nov 2024 18:46

PER LA JUVENTUS L’UNICA COSA CHE CONTA NON SARA’ VINCERE MA PAREGGIARE I CONTI - IL CORSPORT: "L’OSSESSIONE PER LA VITTORIA HA PRODOTTO DANNI, OLTRE 900 MILIONI DI PERDITE. UNA POLITICA CHE LA VECCHIA SIGNORA NON PUÒ PIÙ PERMETTERSI PER 2 MOTIVI: IL SETTLEMENT AGREEMENT E LE PROPORZIONI ABNORMI (ANCHE PER EXOR) DELLE PERDITE - LA JUVE NON È PIÙ IL GIOCATTOLO DI FAMIGLIA MA UN’AZIENDA COLLOCATA NEL PERIMETRO DI UN GRUPPO QUOTATO, SU CUI LA CRISI DELL’AUTO POTREBBE PESARE, RENDENDO MENO ACCETTABILE L’IMPIEGO DI ALTRE CENTINAIA DI MILIONI NEL CALCIO…"