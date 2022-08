IL KO DELL’INTER CON LA LAZIO? TUTTA COLPA DI INZAGHI – LA RABBIA DEI TIFOSI DELL’INTER CONTRO IL TECNICO – “LA PEGGIOR SERATA DA QUANDO È IL NOSTRO ALLENATORE”, “CAMBI OSCENI, LE SOSTITUZIONI SONO SEMPRE LE STESSE, COSÌ SIAMO PREVEDIBILI, I NOSTRI AVVERSARI SANNO GIÀ QUALI FAREMO” – BORDATE CONTRO “MOVIOLONE” GAGLIARDINI E ANCHE LUKAKU NON VIENE RISPARMIATO: E’ FUORI CONDIZIONE – IL RIMPIANTO PER LA CESSIONE DI PERISIC

Salvatore Riggio per www.corriere.it

inter spezia simone inzaghi

Quella contro la Lazio all’Olimpico, 3-1 il 26 agosto, è una sconfitta che non va proprio giù ai tifosi dell’Inter. In meno di 24 ore Simone Inzaghi finisce così sul banco degli imputati per alcune scelte nella formazione titolare - quella di puntare su Gagliardini all’inizio - e nella gestione dei cambi, come la sostituzione di Dumfries, in quel momento il migliore in campo tra i nerazzurri. E la rabbia si è riversata sui social: «La peggior serata da quando è il nostro allenatore», «cambi osceni» e «le sostituzioni sono sempre le stesse, così siamo prevedibili, i nostri avversari sanno già quali faremo». E ancora: «È di Inzaghi la colpa del k.o., la responsabilità è tutta sua».

SIMONE INZAGHI BEPPE MAROTTA

E c’è anche chi ricorda i cambi del derby del 5 febbraio a 20’ dalla fine con il risultato di 1-1. Fuori Perisic e Lautaro Martinez - 60 secondo dopo il pari di Giroud - dentro Sanchez e Dimarco. E come se non bastasse fuori Calhanoglu al 73’ e dentro Vidal. Con doppietta di Giroud al 74’: «Se Inzaghi non ha ancora capito di aver perso lo scudetto nel derby, allora farà sempre gli stessi errori».

«Gagliardini è durato appena un quarto d’ora prima di mettersi a girovagare senza meta», un altro utente che punta il dito sul centrocampista interista, titolare al posto di Calhanoglu. «Sono stati buttati dei punti per scelte assurde dall’inizio alla fine», scrive un altro tifoso.

gagliardini meme

Oppure: «Dumfries era il migliore dell’Inter per distacco. Il cambio dell’olandese è stato uno scempio, praticamente un suicidio». I giudizi sono severo: «Inzaghi stavolta ne ha fatte di cotte e di crude». Infine, Lukaku. Il popolo nerazzurro si è sentito tradito anche dal belga: «È fuori condizione e incapace di tenere un pallone». Insomma, rabbia e delusione sui social. Con una sentenza di massa: «Ci manca Perisic».

gagliardini meme romelu lukaku gagliardini meme romelu lukaku

simone inzaghi foto mezzelani gmt146 simone inzaghi foto mezzelani gmt147