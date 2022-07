KOULIBALY, IL NUOVO HIGUAIN – COME “EL PIPITA” SEI ANNI FA, ANCHE IL DIFENSORE SENEGALESE DEL NAPOLI È FINITO NEL MIRINO DELLA JUVE. DE LAURENTIIS CHIEDE 40 MILIONI: NON SAREBBERO UN PROBLEMA IN CASO DI PARTENZA DI DE LIGT IN DIREZIONE CHELSEA, PER CUI AGNELLI CHIEDE 100 MILIONI CASH – MA AURELIONE SI PUÒ PERMETTERE UN’ALTRA CESSIONE “SPACCANAPOLI”?

Gianluca Oddenino per www.lastampa.it

koulibaly

Sono passati sei anni dal clamoroso passaggio di Gonzalo Higuain alla Juve, ma la storia può ripetersi con un altro simbolo del Napoli. I bianconeri vogliono ingaggiare Kalidou Koulibaly per rifarsi la difesa, in caso di partenza di De Ligt, e il nome del centrale senegalese è finito in cima alla lista dei desideri dopo un recente vertice telefonico tra i dirigenti juventini e il tecnico Allegri.

La missione è ai limiti dell’impossibile e non solo perché vincolata alla cessione del difensore olandese: su Higuain c’era una clausola rescissoria da 90 milioni di euro, esercitata dal club di Andrea Agnelli il 26 luglio 2016, mentre in questo caso bisogna trattare con il presidente Aurelio De Laurentiis e poi ottenere il sì del giocatore.

higuain juve

Il legame tra Koulibaly e il Napoli è fortissimo, figlio di otto stagioni in cui è diventato un totem dentro e fuori il campo, ma il rapporto tra il difensore e la società si è incrinato negli ultimi tempi ed ora si arenato su un mancato rinnovo contrattuale. Così la Juve ha iniziato a sondare il terreno, visto che il legame con gli azzurri scade il 30 giugno 2023 e quindi diventa un potenziale svincolato.

de laurentiis koulibaly

I ragionamenti alla Continassa sono in corso e il 31enne Koulibaly viene considerato il giocatore ideale per sostituire De Ligt: ha esperienza, grandi doti fisiche e una leadership naturale. In più ha uno stipendio che rientra perfettamente nei nuovi piani bianconeri, può guadagnare 6 milioni di euro più 2 di bonus, e rappresenterebbe anche un risparmio rispetto a quello che costa attualmente De Ligt (8 milioni netti più 4 di bonus).

matthijs de ligt 1

La Juve ha fissato un prezzo per cedere l’olandese, vuole 100 milioni “cash” e ha già respinto la proposta del Chelsea di 40 milioni più un giocatore (Werner o Pulisic), e allo stesso tempo riflette sui 40 milioni chiesti da De Laurentiis per Koulibaly. De Laurentiis sa che corre il rischio di perdere il proprio giocatore a parametro zero tra un anno e non può fare grandi barricate, al massimo sperare nelle manovre di Barcellona e Chelsea per non vederlo finire a Torino e vivere un’altra SpaccaNapoli.

HIGUAIN ALLA JUVENTUS

La Juve si muove in gran silenzio e in vista del raduno, domenica 10 luglio alla Continassa, ufficializzerà gli arrivi di Pogba, Di Maria e Cambiaso. Le grandi manovre, però, proseguono e molto dipende da De Ligt. Con cento milioni può rifarsi la squadra e il primo tassello sarà per la difesa: i bianconeri seguono sempre i francesi Badiashile (Monaco) e Kimpembe (Psg) e considerano Bremer su cui è in vantaggio l’Inter, ma Koulibaly ora è diventato il primo obiettivo. L’altro grande colpo, invece, si chiama Nicolò Zaniolo: il pressing con la Roma si sta intensificando e ci sono margini di manovra. A centrocampo intanto crescono le quotazioni di Paredes per il ruolo di regista e per l’attacco si può riaprire la pista Morata con l’Atletico Madrid.

