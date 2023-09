LAPO TORNA IN PISTA! – “CHE BELLO VEDERE LA SCUDERIA FERRARI LÌ DOVE MERITA. OGGI UN FANTASTICO CARLOS SAINZ” – LAPO ELKANN RICOMPARE SU TWITTER PER FESTEGGIARE LA ROSSA. AL GRAN PREMIO DI MONZA ERA STATO "RIMBALZATO" DAGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA CHE CONTROLLAVANO GLI ACCESSI ALLA PIT LANE E NON ERA BASTATA NEANCHE UNA BUONA PAROLA DI SAINZ PER FARLO ACCEDERE IN PISTA (VIDEO) - IL TWEET DOPO LA FINALE DI CHAMPIONS CHE AVEVA FATTO INCAZZARE GLI JUVENTINI

lapo elkann

Da corrieredellosport.it

"Che bello vedere la scuderia Ferrari lì dove merita. Oggi un fantastico Carlos" ha commentato Lapo Elkann che nel suo quartultimo tweet aveva fatto discutere i tifosi della Juventus applaudendo con sportività l'Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City: "Italiano prima di tutto. L’Inter è stata strepitosa anche se non ha vinto. Bravi".

