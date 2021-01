LARDO AI GIOVANI - L’EX CAMPIONE E PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ROMENA DI TENNIS, ION TIRIAC, CONTRO LA QUASI 40ENNE SERENA WILLIAMS: “A QUELL’ETÀ E CON IL PESO CHE SI PORTA ADDOSSO, NON SI MUOVE PIÙ AGILMENTE. SE AVESSE UN MINIMO DI DECENZA SI RITIREREBBE” - APRITI CIELO: ACCUSE DI SESSISMO E MISOGINIA – NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA STUZZICA: “CON TUTTO IL RISPETTO, SE PESA 90 CHILI IO VORREI VEDERE QUALCUN’ALTRA. QUALCUNA TIPO STEFFI GRAF...”

Gaia Piccardi per www.corriere.it

ion tiriac

Chi è appassionato di tennis e non appartiene alla generazione dei Millennials, forse ricorda Ion Tiriac. Baffoni a manubrio, carattere esuberante, numero 8 del mondo del tennis nel lontano 1968, poi artefice delle fortune di Guillermo Vilas, mentore di Boris Becker, imprenditore e manager: il primo romeno a entrare nella top list dei miliardari stilata da Forbes nel 2007.

la tennista serena williams

Oggi Tiriac, a 81 anni, è il presidente della Federtennis della Romania e il proprietario del ricco torneo di Madrid, il Mutua Open, il playground nel quale gli piace sperimentare (la terra blu sui campi, le modelle come raccattapalle...). Insomma Tiriac non è la bocca della verità ma è una personalità che, quando esprime un’opinione, l’ambiente del tennis sta ad ascoltare. Spesso, come vedremo, per inorridire.

serena williams selfie

È successo, infatti, che Tiriac sia stato intervistato dalla trasmissione Network of Idols, trasmessa dal canale Tvr, televisione pubblica romena. In quella circostanza (e non per la prima volta), l’anziano mogul ha espresso opinioni molto personali su Serena Williams, la fuoriclasse del tennis che nel 2021 — a quasi 40 anni (l’americana è classe 1981, come Roger Federer) — cercherà di agganciare il record di titoli Slam che appartiene a una campionessa di un’altra era, Margaret Court, a quota 24.

ion tiriac da giovane

«A quell’età e con il peso che si porta addosso, Serena non si muove più agilmente come faceva una volta — ha detto Tiriac in tv —. È stata una giocatrice sensazionale ma se avesse un minimo di decenza, si ritirerebbe! Decenza da ogni punto di vista...».

serena williams

Apriti cielo. Subito accusato di commenti misogini dalla conduttrice della trasmissione, Irina Pacurariu, Tiriac è stato bersagliato dalle maledizioni dell’esercito di tifosi di Serena, che non si stancherebbero mai di vederla giocare a tennis.

ion tiriac presidente della federazione romena di tennis

Ma non è la prima volta che il miliardario romeno si avventura in considerazioni rasenti il body shaming nei confronti della Williams. «Con tutto il rispetto, se Serena pesa 90 chili io vorrei vedere qualcun’altra. Qualcuna tipo Steffi Graf...».

STEFFI GRAF

In quel caso Serena, nel corso di un’intervista con il New York Times, si era premurata di rispondere per le rime a Tiriac: «È un commento ignorante e sessista, che proviene da un uomo ignorante e sessista». Ci sarà un secondo round?

serena williams gioca a boxe sulla spiaggia

