LARISSA VENDE MODA - LA CAMPIONESSA DI SALTO IN LUNGO, FIGLIA DI FIONA MAY E DELL’ASTISTA GIANNI IAPICHINO, CHE A LUGLIO ANDRÀ ALLE OLIMPIADI, DIVENTA TESTIMONIAL DI "RED VALENTINO" – “MI GUARDO ALLO SPECCHIO ANCHE QUANDO ESCO PER GLI ALLENAMENTI. FIN DA PICCOLA SEGUIVO LA MAMMA CHE SFILAVA. CI SCAMBIAMO TALVOLTA GLI ABITI ANCHE SE LEI…” – SARA’ LEI LA PORTABANDIERA AZZURRA AI GIOCHI? “C’E’ CHI LO MERITA PIU’ DI ME” – VIDEO

Chiara Rocca per “il Messaggero”

larissa iapichino

«Lo shopping online è diventato il mio preferito, tutte le settimane a casa arriva qualcosa e il babbo protesta che non abbiamo più spazio! Compro pensando al presente, ma come se potessi uscire».

Diciott' anni, già qualificata per le prossime Olimpiadi e una grande passione per il mondo della moda. Larissa Iapichino, figlia della lunghista italo-britannica Fiona May e dell' astista Gianni Iapichino, al momento, è la detentrice del record mondiale Under 20 indoor. Ha ottenuto il pass per Tokyo saltando in lungo la misura di 6,91 mt, eguagliando il record della mamma. Ma Larissa è stata messa letteralmente in pista anche dal mondo della moda, diventando il nuovo volto del progetto Inspired by di RedValentino, dedicato alle giovani donne che incarnano i valori del brand.

larissa iapichino

Che ruolo hanno nella sua vita i social network? Che rapporto ha con i suoi follower?

«Attraverso i social racconto me stessa. Uso soltanto Instagram, curo da sola il mio profilo e ho segmentato le storie per stati d' animo. Amo questo social anche perché la fotografia è un' altra mia passione e cerco sempre di rispondere a tutti i miei follower, sono speciali, mi supportano in ogni occasione. La moda, poi, è parte integrante del mio profilo».

Da quando?

«Fin da piccola seguivo la mamma che sfilava e anche io ho avuto l' opportunità di salire su una passerella. Ricordo, ad esempio, perfettamente la sfilata per Laura Biagiotti a Pitti Bimbo. Guardavo tutto con grande curiosità, mi sono divertita molto».

Se venissimo a casa sua e aprissimo il suo armadio, cosa troveremmo?

«In realtà di armadi ne ho due, uno nella mia casa a Firenze e uno da mamma. In entrambi trovereste un po' di tutto tra vestiti e accessori: cappotti, camicie, abiti lunghi e corti, ma soprattutto tante borse».

larissa iapichino

Vi scambiate i vestiti lei e sua mamma?

«A volte sì, anche se lei è abbastanza gelosa del suo guardaroba».

Nella sua famiglia chi è il più fissato con gli abbinamenti di colore negli outfit?

«Assolutamente io! Abbino scarpe, cinture, borse e cerco accostamenti di colore armonici nel mio modo di vestire, dalla mattina alla sera. Ma anche quando vado all' allenamento, non esco mai senza guardarmi allo specchio».

Un capo con cui si identifica.

«La borsa. Sono i dettagli a fare la differenza».

Larissa fuori dal campo di atletica, che stile ha?

«Mi posso definire una romantica con brio, che ama vestire con dettagli rock, cerco di non essere mai scontata, mi piace stupire».

larissa iapichino

Su Instagram, dove prende spunto per i suoi outfit?

«Seguo soprattutto pagine per vedere sfilate, ma le idee le prendo da Pinterest».

Con la pandemia e il lockdown sono tornate di moda le tute.Niente di nuovo per lei

«La tuta è un modo di essere. Ha un suo stile che si può declinare dal tempo libero all' esercizio fisico, fino a diventare un capo elegante, basti pensare alle jumpsuit. Ho posato per RedValentino proprio vestita così, in total black. Lo trovo un capo davvero raffinato».

Larissa e lo shopping: è una persona che entra in negozio con le idee chiare o si fa prendere dall' ispirazione del momento?

larissa iapichino

«Entrambe. Amo entrare nei negozi, curiosare, vedere le novità e farmi ispirare, altre volte invece so già cosa devo acquistare e vado decisa».

In questo periodo con i negozi chiusi, quanto ha acquistato online?

«Tutto, come se potessi uscire. Ho comprato perfino vestiti per partecipare alle video telefonate di compleanno degli amici, l' unico modo per assaporare il gusto della vita pre-pandemia».

A proposito di ritorno alla normalità, cosa mette Larissa in valigia quando si prepara per un viaggio?

«La vacanza per me è mare, quindi costumi, sandali, borse rigorosamente piccole, vestiti leggeri e prodotti per i capelli».

Bikini o costume intero?

larissa iapichino 7

«Entrambi. Anche se la mia estate in costume quest' anno inizierà tardi, dopo i Mondiali di Nairobi, si parla di fine agosto».

E a Tokyo 2021 cosa porterà?

«Tutto abbigliamento sportivo, quotidiano e da gara, dato che probabilmente non potremo uscire dal villaggio, se non per allenarci. Nel cuore porterò la determinazione di dare il meglio, la felicità di partecipare alla mia prima Olimpiade e la voglia di portare alta la bandiera italiana con un pensiero alle persone che tiferanno per me da casa».

larissa iapichino 6 larissa iapichino 5 larissa iapichino 3 larissa iapichino 4 larissa iapichino 8