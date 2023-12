23 dic 2023 19:13

LAVEZZI NON HA SUBITO UNA AGGRESSIONE, NON E’ CADUTO DALLE SCALE MA AVREBBE AVUTO UN MALORE DOVUTO ALL’USO DI DROGA – I MEDICI SONO STATI CHIARI CON L’EX ATTACCANTE DI NAPOLI E PSG: DEVE SOTTOPORSI A UNA DRASTICA CURA PER USCIRE DALLA TOSSICODIPENDENZA. “IL POCHO” AVREBBE RIFIUTATO IL RICOVERO PER STARE CON LA FAMIGLIA – L?APPELLO DI JAVIER ZANETTI CHE HA FATTO CAPIRE DI CONOSCERE LA SITUAZIONE: ”DOBBIAMO AIUTARLO E NON LASCIARLO DA SOLO”