IL LAZIALISSIMO BURIONI IRONIZZA SULL’ELIMINAZIONE DELLA ROMA. UN TIFOSO GIALLOROSSO GLI RISPONDE: “CHE SE POSSA PARLARE DE TE ALLA MESSA DE DOMENICA” - IL VIROLOGO SU TWITTER HA VOLUTO RICORDARE CHE SONO PASSATI BEN 13 ANNI DALL'ULTIMA VOLTA CHE I "CUGINI" GIALLOROSSI HANNO ALZATO UN TROFEO AL CIELO. MA LA REPLICA DEL “CUGINO” ROMANISTA LO HA DIVERTITO AL PUNTO TALE DA SPINGERLO A CITARE IL "RIGOLETTO" DI VERDI

Da corrieredellosport.it

"13 anni": così il noto virologo Roberto Burioni ha commentato la mancata qualificazione in finale di Europa League della Roma, contro il Manchester United. Il tifoso della Lazio,ha voluto ricordare che sono passati ben 13 anni dall'ultima volta che i "cugini" giallorossi hanno alzato un trofeo al cielo. Non è la prima volta che Burioni si lascia andare a commenti aspri proprio nei confronti dei romanisti e, anche in questa occasione, il suo commento non è passato inosservato.

Burioni, botta e risposta con un tifoso romanista

Un tifoso giallorosso, dopo aver visto il commento contro la Roma, ha voluto rispondere, in dialetto, al noto virologo: "Che se possa parlá de te alla messa di domenica!". L'offesa ironica del romanista è stata prontamente ripresa dal professore, che l'ha ritwittata, aggiungendo: "Quel vecchio maledivami! (So riconoscere e apprezzare la creatività)". Burioni ha scelto di replicare così al "cugino", citando il Rigoletto di Giuseppe Verdi e complimentandosi anche per la risposta creativa.