LA LAZIO E L’ATALANTA RISPONDONO ALL’INTER – I BIANCOCELESTI RIBALTANO L’EMPOLI (CHE HA COLPITO UN PALO E UNA TRAVERSA) – CIRO FERRARA SU DAZN: “SARRI DOVRÀ LAVORARE SU ALCUNI ERRORI DIFENSIVI...” – CORREA VERSO L'INTER, LUIS ALBERTO INIZIALMENTE IN PANCHINA PER “SCELTA TECNICA”. CONDO’ SU SKY: “IL PROBLEMA È TATTICO PERCHÉ LUI FA COME GLI PARE E CON SARRI…” – LA ZAMPATA DI PICCOLI REGALA TRE PUNTI A GASP…

Da gazzetta.it

La prima Lazio di Maurizio Sarri passa a Empoli 3-1. Inizio da brividi con il gol di Bandinelli a insinuare molti dubbi. Pareggio immediato di Milinkovic-Savic e poi tanta sofferenza con almeno altre due occasioni per i toscani (tra cui il palo di Bandinelli). Poi Lazzari e il rigore di Immobile mettono la distanza impossibile da colmare per i toscani.

Da lalaziosiamonoi.it

Il giornalista Paolo Condò negli studi di Sky prima di Empoli-Lazio: "Luis Alberto? Va risolta la sua situazione, è il giocatore con più classe. Il problema è tattico perché lui fa un po’ come gli pare e nel calcio molto codificato come quello di Sarri va trovato un punto di incontro, che forse ancora non è stato trovato".

TORINO-ATALANTA

Da gazzetta.it

Bella partita tra Torino e Atalanta. La vince 2-1 l'Atalanta, ma i granata non ne escono affatto ridimensionati. Sotto dopo soli 6' per un grandissimo gol di Muriel, i granata hanno reagito benissimo impegnando più volte Juan Musso. Ma dopo il pareggio di Belotti, è stata decisiva una giocata in pieno recupero del neo-entrato Piccoli.

Alla distanza, l'Atalanta (priva di Freuler, De Roon, Toloi, Hateboer e Zapata) ha perso efficacia e non ha praticamente creato più nulla fino all'occasione decisiva. Musso ha salvato su Sanabria, Aina e Pjaca, poi la squadra di Gasp ha perso ulteriormente efficacia dopo le uscite di Muriel, Ilicic e Malinovskyi, mentre il Toro ha fatto entrare Belotti (anche lui non al top) per Sanabria.

E proprio il Gallo ha trovato il meritato pari al 79', con un destro da fuori area reso imparabile da una deviazione di Maehle. Verdi sfiora il palo da fuori area, ma è decisiva la giocata in area del giovane centravanti, ben servito da Pasalic.

