LA LAZIO SUONA LA NONA E VOLA A TRE PUNTI DALLA VETTA: ANCORA UNA VITTORIA NEL RECUPERO PER LA BANDA INZAGHI CHE EGUAGLIA IL RECORD DI 9 VITTORIE CONSECUTIVE DI ERIKSSON – DOPPIETTA DI IMMOBILE: 19 RETI NELLE ULTIME 17 PARTITE (SOLO ANGELILLO CI ERA RIUSCITO) – AL BRESCIA NON BASTA UN GRANDE BALOTELLI, CORI RAZZISTI DEI TIFOSI BIANCOCELESTI CONTRO BALO CHE MINACCIA DI ANDARSENE: L'ARBITRO FA PARTIRE L'ANNUNCIO DELLO SPEAKER

da gazzetta.it

immobile brescia lazio 4

Senza Luis Alberto e Leiva, la Lazio prolunga a 9 la serie di successi consecutivi, sbancando (2-1) il Rigamonti. Al gol di Balotelli replica una doppietta di Immobile, su rigore nel 1° tempo e col colpo decisivo nel recupero. Brescia in 10 dal 43’ per l’espulsione di Cestana. Dopo un buon avvio dei biancazzurri, sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 18’ con Balotelli, autore del primo gol della decade come già 10 anni fa. Timida la reazione della Lazio, che non punge sino ai minuti conclusivi della frazione, quando Caicedo viene trattenuto in area da Cistana: secondo giallo ed espulsione per il bresciano, rigore che Immobile trasforma per l’1-1 alla pausa.

immobile 1

Pur in 10, il Brescia non rinuncia a giocare mentre la Lazio sembra appannata rispetto a quella delle 8 vittorie consecutive. Ma col passare dei minuti guadagna campo senza però creare vere occasioni da gol. Sino al 91’, quando Immobile regala l’ennesimo successo in volata a Inzaghi.

immobile 8