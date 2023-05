“L'INFORTUNIO NON È GUARITO”. NADAL SI ARRENDE: "NON GIOCHERÒ A PARIGI IL ROLAND GARROS. MI FERMO PER IL RESTO DELLA STAGIONE, SPERO DI TORNARE QUANDO SARÒ PRONTO FISICAMENTE E MENTALMENTE. IL 2024 POTREBBE ESSERE L'ULTIMO ANNO DELLA MIA CARRIERA" - RAFA, 14 VOLTE CAMPIONE A PARIGI, HA SEMPRE PARTECIPATO FIN DAL 2005, ANNO IN CUI CONQUISTÒ IL PRIMO TITOLO

Dunque è ufficiale, Rafa Nadal non giocherà il Roland Garros. Ha voluto annunciarlo lui stesso in una conferenza stampa dall’ accademia di Manacor, il suo quartier generale: "L'infortunio non è guarito. Non posso partecipare al Roland Garros. Mi fermo per il resto della stagione, spero di tornare quando sarò pronto fisicamente e mentalmente. Il prossimo dovrebbe essere l'ultimo anno della mia carriera".

L’infortunio al muscolo ileo-psoas che lo aveva fermato durante gli Australian Open, dove difendeva il titolo a gennaio, non è guarito. Davano tempi di recupero di 8 settimane e invece di Rafa non c’è più stata l’ombra sul circuito. Nadal, 22 Slam conquistati in carriera, ha sollevato per 14 volte la coppa del Roland Garros, il suo regno di terra rossa e non aveva mai dovuto rinunciare da quando, nel 2005, partecipò e vinse per la prima volta. Nel 2016 si era ritirato prima di scendere in campo per il terzo turno contro il connazionale Marcel Granollers per l’infortunio tendineo al polso sinistro lasciando strada alla prima vittoria di Novak Djokovic nello Slam parigino.

