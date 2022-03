“PER L'ITALIA PASSARE DALL'ESSERE CAMPIONI D'EUROPA A NON FARE NEMMENO LA FASE FINALE DEI PLAYOFF È UNA CADUTA ONNIPOTENTE E DEVASTANTE” – CI MANCAVA SOLO LA PRESA PER I FONDELLI DI LINEKER, CHE DOPO L'ELIMINAZIONE DEGLI AZZURRI SCATENA GLI SFOTTO’ DEI TIFOSI INGLESI – “IMMAGINO CHE QUESTA VOLTA IL TROFEO NON ARRIVERÀ A ROMA” – “PENSAVO CHE JORGINHO FOSSE IL PIÙ FORTE DI TUTTI, NON È COSÌ?”

Da corrieredellosport.it

gary lineker

"For Italy to go from being European Champions to not even making the final playoff stage is an almighty and devastating fall" (Per l'Italia passare dall'essere campioni d'Europa a non fare nemmeno la fase finale dei playoff è una caduta onnipotente e devastante). Il commento di Gary Lineker arriva puntuale subito dopo il triplice fischio della partita persa contro la Macedonia del Nord, che ha decretato la mancata qualificazione degli Azzurri ai prossimi Mondiali.

L'opinionista inglese ha involontariamente (?) riacceso l'astio post-Europeo tra tifosi che nel box commenti del suddetto tweet hanno ripreso a scambiarsi sfottò e insulti ben poco velati.

italia macedonia

Ecco alcune frasi tipo dei tifosi inglesi compiaciuti: "I’m guessing it’s not coming Rome this time (Immagino che questa volta il trofeo non arriverà a Roma); "Argentina will teach them a serious lesson in June" (L'Argentina gli darà una bella lezione a giugno); "Really? Italy out? Couldn't have happened to nicer guys. Karma!" (Davvero? L'Italia fuori? Non sarebbe potuto succedere a ragazzi così gentili. Karma!); "I thought Jorginho was the goat, no?" (Pensavo che Jorginho fosse il più forte di tutti, non è così?). Le risposte italiane non sono mancate: con meme inequivocabili i tifosi nostrani hanno ricordato agli inglesi che la squadra che stavano prendendo in giro li aveva comunque battuti in finale agli Europei.

