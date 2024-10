“L'OBIETTIVO MINIMO DEL MILAN IN CHAMPIONS?”; “FAMMI LA DOMANDA IN INGLESE” – A "SKY SPORT" VA IN SCENA LO SCONTRO TRA "IL CARDINALE" PAOLO CONDO’ E QUELL'EGOMANE DI IBRAHIMOVIC – IL GIORNALISTA HA INSISTITO E HA RIVOLTO LA DOMANDA IN INGLESE A ZLATAN CHE HA REPLICATO: “IL MILAN STA BENE. OVVIO CHE PIÙ VAI AVANTI IN CHAMPIONS E PIÙ ECONOMICAMENTE VA MEGLIO. IO PARLO PER LA PARTE SPORTIVA E DICO CHE VOGLIO VINCERE, MA SI SA CHE..” – VIDEO

Non so se mi cringia più l’inglese di Condò o la solita estenuante e nauseante e fastidiosa supponenza di Ibrahimovic pic.twitter.com/JTr6ME8J1g — Bellino Craxi (@BellinoCraxi) October 22, 2024

Salvatore Riggio per corriere.it

Nel pregara di Milan-Bruges, il match di Champions vinto dai rossoneri per 3-1 con il gol di Pulisic e la doppietta di Reijnders, è andato in scena un botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e il giornalista nello studio di Sky, Paolo Condò.

L’argomento? Il bilancio e l’obiettivo minimo da raggiungere nella massima competizione continentale. «Volevo sapere se possibile cosa avete messo nel bilancio di previsione del Milan alla voce Champions. In pratica qual è l’obiettivo minimo in Champions del club quest’anno», ha chiesto Condò. «Dobbiamo andare avanti il più possibile. Abbiamo creato una squadra che deve andare forte non solo in Italia, ma anche in Champions», la risposta di Zlatan, che non accontenta Condò.

Il giornalista allora ci riprova: «Volevo sapere cosa ha messo il Milan nel bilancio di previsione: l’Inter ha messo per due anni di fila, quando c’erano ancora i gironi, il terzo posto, quindi prevedeva almeno la qualificazione all’Europa League e si sono mantenuti prudenti. Voi cosa avete messo nel bilancio quest’anno?». E ancora Ibrahimovic: «Se non vinciamo, nessuno è soddisfatto, se è questa la domanda». Ma, la domanda non è quella. «Scusami, l’italiano non è perfetto, mi dispiace. Se vuoi la facciamo in inglese. Fammi la domanda in inglese così ti rispondo».

Arriva la domanda in inglese di Condò e Ibrahimovic risponde in inglese: «Intendi raggiungere obiettivi sul campo o raggiungere obiettivi in termini finanziari?». Il tema è finanziario e Zlatan conclude in italiano: «Il Milan sta bene, è tutto positivo. Ovvio che più vai avanti in Champions e più economicamente va meglio. Io parlo per la parte sportiva e dico che voglio vincere, ma si sa che le cose vanno di pari passo».