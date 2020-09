3 set 2020 12:03

“L'UEFA? PRIMA O POI LO SFANCULAMENTO ARRIVERA’” – DE LAURENTIIS SENZA FRENI: "GIOCARE TANTE PARTITE IN POCO TEMPO, RISCHIANDO CROCIATI, MENISCHI METTE A RISCHIO IL VALORE DELLA SOCIETÀ. IL CALENDARIO COMPRESSO OFFENDE IL TIFOSO. POI C'È IL COVID, NON SI PUÒ ANDARE ALL'ESTERO E TU MI MANDI 13 CALCIATORI FUORI DALL'ITALIA? E ADESSO, SE ALCUNI DI LORO DEVONO ANDARE IN QUARANTENA COME RICOMINCIAMO IL CAMPIONATO IL 20 SETTEMBRE? A ME SEMBRA 'A PAZZIELLA 'MMANE E' CRIATURE" - POI ESALTA IN NUOVO ACQUISTO OSIMHEN – KOULIBALY E MILIK IN USCITA - VIDEO