https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/perche-rsquo-tennisti-italiani-non-vogliono-pagare-tasse-nostro-253365.htm

Francesco Persili per Dagospia

SINNER 9

“L'unico difetto di Sinner è che fa i tweet in inglese, ma che vor dì’ sta cosa?”. Adriano Panatta irrompe a “Campioni del Mondo”, la trasmissione condotta da Marco Lollobrigida su Radio 2, per parlare del golden boy dell’Italtennis che ha raggiunto la finale a Miami. “Jannick dovrebbe stare molto più vicino ai tifosi azzurri che gli vogliono bene e allora twitta…in italiano!”. I paragoni si sprecano. Ciccio Graziani si avventura nel dire che Sinner gli ricorda Federer

adriano panatta

“Non ci avete capito proprio niente!”, ride Panatta: “Sinner è molto forte, è un giocatore strabiliante per l'età che ha, soprattutto per come imposta il match dal punto di vista mentale. Non ho mai visto nessun giocatore tirare così forte ultimamente, forse Del Potro di dritto…Nel gioco da fondo campo è quasi imbattibile, ai livelli di Djokovic, Federer, Nadal, in quel gioco lì..” Borg? “Noi giocavamo molto più piano, non c'è paragone”. Gattone Mecir? “Lui tirava a un quarto della velocità di Sinner.

Domenico Marocchino evoca Sampras: “Un giocatore straordinario ma era un po' un pesce lesso. Io ci ho parlato due volte e non sapevo cosa dirgli!” Jannick ha questo fisico che sembra Pippo di Walt Disney, longilineo, un po' dinoccolato, eppure tira delle bordate pazzesche perché colpisce bene, tanti muscoli neanche servono, è tecnica. Ed è ancora ragazzino, non ha neanche la barba…”

SINNER 4

Su cosa può migliorare? Gli mancano tante cose: quando deve ammorbidire ha qualche difficoltà, quando gli cambiano ritmo sbaglia un po' troppo con il dritto, a rete ci va poco anche perché cerca di finire da fondo campo. Ma serve bene. Già adesso vale i primi dieci per capirci. Quando vincerà lo slam? Non lo so, quest'anno o l'anno prossimo, ha tutte le potenzialità per fare una carriera al top a livello mondiale ma è giovane poi dipende da tante cose.. nella vita non si sa mai...

adriano panatta

Si parla poi della scelta di Sinner di trasferirsi a Montecarlo e delle polemiche che ne sono seguite. Nicola Pietrangeli ha detto: “Gli italiani sono tutti invidiosi, io sono decenni che ho la residenza nel Principato e pago tante tasse”. Sul Corriere della Sera Aldo Cazzullo è stato durissimo: Non tiferò più per Sinner, e continuerò a tifare Nadal, che è uno dei primi contribuenti del regno di Spagna…”. “Ma io che ne so? sto a Treviso”, gigioneggia Adriano. “Io sto dalla parte di quello che ho fatto, io non ero Nadal ma non ho mai preso la residenza nel Principato, figurati se volevo andare a vivere lì, stavo così bene a Roma …”

MELOCCARO SU SINNER SINNER SINNER MUSETTI sinner adriano panatta jannick sinner foto mezzelani gmt069 sinner 18 jannick sinner foto mezzelani gmt070 SINNER jannick sinner foto mezzelani gmt073 jannick sinner foto mezzelani gmt072

panatta jannick sinner foto mezzelani gmt074 sinner nadal SINNER BRACCINI SINNER MARIA BRACCINI