“A 40 ANNI TI METTI ANCORA A FARE IL BIMBOMINCHIA?” – ZLATAN IBRAHIMOVIC POSTA UNA FOTO CON DITO MEDIO ALZATO E UNA DOPPIA ZETA PER CELEBRARE IL NATALE NELLA PAROLA CHRISTMAS – BUFERA SUL WEB TRA BATTUTE E IRONIE - "SOLITA ELEGANZA… COMPLIMENTI”. INFINE LA CHIOSA: “ZLATAN DON’T CELEBRATE CHRISTMAS. CHRISTMAS CELEBRATES ZLATAN (NON È ZLATAN A FESTEGGIARE NATALE È IL NATALE CHE FESTEGGIA ZLATAN”)...

Ibra posta immagine con dito medio alzato e una fiammella accesa

Il “Merry Christmaz” dello svedese su twitter è assai particolare: il bomber ha postato sui profili social un’immagine di un dito medio alzato con una fiammella, a mò di candela. Questo è il quarto anno consecutivo che Ibra posta l’immagine di un dito medio per celebrare il Natale e con la doppia zeta nella parola Christmas. Un anno fa c’era un guanto bianco di Babbo Natale sullo sfondo rosso, due anni fa invece scelse un leone, mentre tre anni fa c’era uno gnomo con il dito alzato.

Ai tifosi non è piaciuta l’iniziativa di Ibra

In pochi minuti migliaia le reazioni dei follower. Non mancano auguri ricambiati ma la maggioranza non approva: “When you are famous and that fame makes you ridiculous..” o anche: “A 40 anni ti metti ancora a fare il bimbominchia” oppure: “Solita eleganza… Complimenti”. Infine la chiosa: “Zlatan don’t celebrate christmas. Christmas celebrates Zlatan (non è Zlatan a festeggiare Natale è il Natale che festeggia Zlatan”).

