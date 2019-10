12 ott 2019 19:30

“ACERBI, DOBBIAMO ANDARE”; “NO, ANDATE PURE. NON ME NE VADO FINCHÉ NON FINISCO IL GIRO, TORNO CON IL TAXI..." - IL DIFENSORE DELLA LAZIO, CONVOCATO DA MANCINI PER LA PARTITA DI STASERA CONTRO LA GRECIA, È STATO INSIEME AI COMPAGNI A FAR VISITA AI PICCOLI DEL BAMBIN GESÙ E HA MOSTRATO LA SUA GRANDEZZA (E BELLEZZA) D’ANIMO – L’EX SASSUOLO, CHE È RIUSCITO A SCONFIGGERE UN TUMORE SOLO QUALCHE ANNO FA, SI E’ FERMATO CON I BIMBI DELL’OSPEDALE PEDIATRICO A FIRMARE AUTOGRAFI E A GIOCARE A BILIARDINO