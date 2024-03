“ACERBI? MAI COMMENTATO UNA SENTENZA, SE NO SALTA TUTTO” - MALAGO’ INTERVIENE SUL CASO DELLE PRESUNTE FRASI RAZZISTE DEL DIFENSORE DELL’INTER A JUAN JESUS E RIBADISCE CHE IL CONI E’ "UNA ISTITUZIONE CHE NON PUO’ ESSERE NÉ GUELFA NÉ GHIBELLINA” – IL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA: "IO ACCETTO IL VERDETTO, CREDO A ACERBI. SONO PRONTO A ABBRACCIARLO. E' UN BRAVO RAGAZZO…” (PENSA SE FOSSE STATO CATTIVO)

malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt371

(ANSA) Per il presidente del Coni Giovanni Malagò "un'istituzione non può essere né guelfa né ghibellina". Parole con le quali ha risposto a una domanda sul caso Acerbi-Jesus. Lo ha fatto a Perugia a margine della firma del protocollo d'intesa contro i reati sessuali nello sport, tra uffici requirenti umbri, Coni e procura generale dello sport. "Un'opinione privata ci può essere però pubblica... cosa c'è di più sbagliato di un dirigente che entra nel merito di una sentenza?" ha detto ancora Malagò.

"In questi anni - ha aggiunto - mi è successo tante tante volte. Anche per il collegio di garanzia o per le situazioni legate al doping. Decisioni che nella mia testa o nel mio cuore non condividevo ma non ho mai commentato una sentenza se no qui salta tutto. Poi è comprensibile che ci possa essere da chi non ha avuto, dal suo punto di vista, giustizia, amarezza". (ANSA).

JUAN JESUS ACERBI

(ANSA) "C'è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall'abbracciare Acerbi quando lo vedrò". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa del consiglio federale parlando del caso Acerbi-Jesus.

Giovanni Malagò e Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT45

"Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale, per evitare forme di distrazione, lo abbiamo lasciato a casa - ha spiegato - Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi, chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato". "Sempre senza entrare nel merito della decisione dal punto di vista giuridico, sono vicino umanamente a Juan Jesus, ribadendo l'impegno della Figc da sempre e concretamente in campo nella battaglia contro il razzismo", ha anche sottolineato il presidente Gravina sempre sul caso Acerbi-Jesus che ha portato all'assoluzione del centrale dell'Inter.

francesco acerbi juan jesus JUAN JESUS E FRANCESCO ACERBI giovanni malago foto di bacco malago giovanni foto mezzelani di bacco gmt370 malago JUAN JESUS E FRANCESCO ACERBI