Cosa sta succedendo a Raisport? Sono iniziate le grandi manovre per la direzione. Dopo il colpaccio Adani, sono segnalate in rialzo le azioni di Auro Bulbarelli, l’attuale direttore in quota Lega. L’arrivo dell’ex commentatore di Sky Sport a 90° Minuto è stato fortemente voluto da Bulbarelli. Si tratta di un’operazione di immagine per avvicinare a “mamma Rai” anche il pubblico più giovane. Lele Adani è infatti molto seguito sui social e sulla piattaforma Twitch (grazie alla Bobo TV) ed è anche commentatore con Pardo delle partite virtuali di Fifa 22, il gioco di calcio più amato dagli appassionati di videogiochi.

Quello della corsa alla direzione di Raisport sta diventando una guerra del pedale. L’ex voce del Giro d’Italia, Auro Bulbarelli, si deve guardare da Alessandra De Stefano, reduce dal successo della trasmissione olimpica “Il circolo degli anelli e conduttrice del “Processo alla Tappa”. Chi avrà la meglio allo sprint?

Massimo Galanto per https://www.tvblog.it/

Lele Adani entra nella squadra di 90° minuto, in onda su Rai2 ogni domenica, alle 18.25, con la conduzione di Marco Lollobrigida. E Paola Ferrari, uno dei volti storici di Rai Sport, non la prende benissimo.

La notizia dell’ingaggio dell’ex calciatore, oggi apprezzato commentatore, da parte della Rai non è ancora ufficiale (è stata anticipata nei giorni scorsi dal sito di Davide Maggio). Ma già arriva via social il commento di Paola Ferrari, che il programma che trasmette i gol della Serie A l’ha condotta fino all’anno scorso.

Commentando un articolo di Tuttosport dedicato proprio all’approdo di Adani a 90° minuto, la giornalista su Facebook (si tratta di un profilo collegato a quello ufficiale Twitter) ha scritto:

Vogliono proprio distruggere la tv di Stato.

Che la Ferrari non sia una ammiratrice dell’ex difensore di Fiorentina e Inter non suona come una novità. A luglio scorso, quando Adani fece sapere di essere stato estromesso da Sky dopo nove anni di collaborazione, la Ferrari condivise su Facebook la notizia con una didascalia chiarissima:

Finalmente Adani fuori da Sky.

A quanto risulta a TvBlog, Adani inizialmente sarebbe stato in trattativa con la Rai per seguire (da studio, quindi non in telecronaca) le partite della Nazionale proprio insieme a Paola Ferrari. Quel tipo di accordo però, alla fine, non è stato trovato.

Per la cronaca, inoltre, va segnalato che, a quanto apprendiamo, l’ambiente Rai Sport in generale pare non abbia accolto con grande entusiasmo l’arrivo di Lele Adani, al quale viene comunque riconosciuta grande competenza. Il tema è l’ingaggio di un esterno che sembra cozzare con il taglio di budget che interessa da tempo le trasmissioni sportive della Rai.

