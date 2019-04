“CON ADANI HO FATTO UN FALLO DI SFONDAMENTO, COME A BASKET” - ALLEGRI RICEVE IL TAPIRO D’ORO E TORNA SULLA LITE IN TV: “IO ARROGANTE? SONO MOLTO ARROGANTE (RIDE, NDR). SONO ANDATO VIA PERCHÉ I MIEI AMICI MI ASPETTAVANO PER CENA - PER LA COPPA C'È ANCHE L'ANNO PROSSIMO. L'IMPORTANTE È AVERE DUE OCCASIONI. C'È CHI NON LE HA"… - E QUANDO STAFFELLI GLI CHIEDE DI AMBRA, LUI RISPONDE… - VIDEO

E' per Massimiliano Allegri il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. La lite con Daniele Adani nel post partita di Inter-Juventus, che ha portato l'allenatore della Juve a togliersi il microfono e ad abbandonare la postazione durante l'intervista, non è sfuggita alla trasmissione satirica e al tapiroforo Valerio Staffelli: "Abbiamo visto che Daniele Adani ha detto che lei è scortese, maleducato e arrogante", ha ricordato Staffelli al tecnico dei campioni d'Italia, che ha risposto: "Molto arrogante" per poi aggiungere: "Adani è un difensore.

Mi sembra un bravo ragazzo. Lo reputo un valido professionista. Sono andato via perché i miei amici mi aspettavano per cena. La cena dopo la partita non si tocca". Staffelli, però, ha incalzato: "Uno come lei che insegna ai ragazzi a fare i dribbling avrebbe dovuto dribblare una situazione come quella. Non avrebbe dovuto dar corda ad Adani". Pronta la risposta del tecnico toscano: "Invece in questo caso sono andato dritto, ho fatto sfondamento, come a basket".

"Lei sta con Ambra, la regina dell'auricolare, non le ha dato indicazioni?" ha aggiunto Staffelli. "Non avevo l'auricolare quella sera" pronta la risposta del mister bianconero. Alla domanda se è più felice per lo scudetto o più arrabbiato per non aver potuto giocare la Champions League, Allegri ha risposto: "Per la coppa c'è anche l'anno prossimo. L'importante è avere due occasioni. C'è chi non le ha". Infine, riguardo alle probabili nozze con Ambra, conclude: "Vediamo".

