“ALEX ZANARDI HA RISPOSTO CON MIGLIORAMENTI CLINICI SIGNIFICATIVI” – ARRIVANO BUONE NOTIZIE DAI MEDICI DEL SAN RAFFAELE DI MILANO DOVE IL CAMPIONE PARALIMPICO È RICOVERATO DAL 24 LUGLIO: “DURANTE QUESTO PERIODO È STATO SOTTOPOSTO A CURE INTENSIVE E ATTUALMENTE È ASSISTITO E TRATTATO CON CURE SEMI INTENSIVE PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA DI NEURORIANIMAZIONE...”

Da "www.sportmediaset.mediaset.it"

zanardi handbike

Alex Zanardi "ha risposto con miglioramenti clinici significativi" dopo "un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio" al San Raffaele e "per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l'Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta". Lo rende noto lo stesso ospedale di Milano, con un aggiornamento sulle condizioni del campione paralimpico, sempre ricoverato in terapia intensiva, a due mesi dal drammatico incidente del 19 giugno in handbike vicino Siena.

alex zanardi 1

Zanardi era stato ricoverato lo scorso 19 giugno nel reparto di terapia intensiva del policlinico di Siena dopo aver sbattuto con la sua handbike contro un camion mentre percorreva, per una staffetta benefica, la strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia, nel Senese.

ricostruzione incidente alex zanardi

Nel corso della permanenza a Siena Zanardi è stato operato tre volte. Lo scorso 21 luglio, dopo il risveglio dal coma farmacologico, il campione paralimpico è stato trasferito nel lecchese nel centro di riabilitazione funzionale di Villa Beretta dell'ospedale Valduce. Successivamente era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano dopo un aggravamento delle condizioni cliniche e sottoposto a una nuova operazione. Oggi buone notizie che fanno ben sperare.

alex zanardi incidente alex zanardi1 incidente alex zanardi incidente di alex zanardi in val d'orcia GIUSEPPE OLIVIERI, IL NEUROCHIRURGO CHE HA OPERATO ALEX ZANARDI incidente di alex zanardi in val d'orcia 1 zanardi zanardi e la moglie daniela incidente di alex zanardi in val d'orcia 5 ZANARDI zanardi 1 alex zanardi ENRICO FABIANELLI ALEX ZANARDI DANIELE BENNATI

alex zanardi la handbike di alex zanardi alex niccolò zanardi