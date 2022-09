11 set 2022 08:04

“ALL’ARBITRO FABBRI HO DATO DEL COGLIONE. DOPO IL ROSSO A LEAO HA INIZIATO A FISCHIARE A SENSO UNICO PER IL MILAN. QUASI COME SE VOLESSE SISTEMARE LE COSE” – I ROSSONERI BATTONO LA SAMP 1-2, DECISIVO UN RIGORE DI GIROUD - IL TECNICO BLUCERCHIATO (ESPULSO) ATTACCA L'ARBITRO: "IO CREDO NON SI DEBBA ARBITRARE CON ARROGANZA, MA BISOGNA SAPER REGGERE LA PRESSIONE. NON SONO MAI STATO POLEMICO VERSO GLI ARBITRI, MA...”- LEAO SALTERA’ IL NAPOLI – PIOLI: “GIOCHERA’ UN ALTRO..”