“ALL’EUROPEO C’ERA UN CLIMA POCO GIOIOSO, NON CI SIAMO DIVERTITI” (NON DIRLO A NOI!) – DAVIDE FRATTESI TORNA A PARLARE DEL FLOP DELL’ITALIA A EURO2024: “SPALLETTI SI È PRESO IL 99% DELLE COLPE MA IO NON SONO D'ACCORDO. LUI POTEVA ESSERE PIÙ LEGGERO, MA NON FACEVAMO DUE PASSAGGI DI FILA” – “GLI URLACCI DEL C.T.? QUANDO CI HO PARLATO LA PRIMA VOLTA, MI HA DETTO CHE AVEVA GRANDE STIMA DI ME. PER QUESTO MI HA ANTICIPATO CHE SAREI STATO UNO DI QUELLI A CUI AVREBBE ROTTO DI PIÙ LE SCATOLE”

Estratto dell’articolo di Andrea Ramazzotti per www.gazzetta.it

Davide Frattesi […]è il capocannoniere dell'era Spalletti con sei gol e nelle tre partite di questa Nations League è sempre stato titolare […]

Spalletti a lui non rinuncia visto che lo ha schierato in 16 delle 17 partite della sua gestione: "I suoi urlacci? Quando ci ho parlato la prima volta, in palestra, mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che aveva grande stima di me. Per questo mi ha anticipato che sarei stato uno di quelli a cui avrebbe rotto di più le scatole perché vedeva qualcosa che gli piaceva. Ora le sue urla nei miei confronti sono diminuite perché sto facendo qualcosa in più rispetto a prima. Io trequartista? Non credo questo ruolo si adatti alle mie caratteristiche".

EURO 2024

Poi una riflessione sul clima diverso che c'è in Nazionale a differenza dell'Europeo: "Il mister si è preso il 99% delle colpe per quello che è accaduto in Germania, ma io sono in disaccordo perché le colpe vanno divise a metà. Lui poteva essere più leggero, ma non facevamo due passaggi di fila, una cosa inconcepibile per giocatori come noi. Non lo dico perché il mister poi mi legge, ma perché sono davvero convinto che le cose stiano così.

All'Europeo ci è mancata la leggerezza perché sono stati 30 giorni fatti in un ambiente non dico pesante, ma certo non gioioso come adesso. E tutto questo ha influito sul nostro rendimento. C'era troppa pressione sia all'esterno sia dentro. E questa pressione ce la siamo messa da noi. Non era così divertente allenarsi e giocare la scorsa estate." […]

Le ultime frasi sono per lo spirito azzurro che non deve mai mancare: "L'Italia magari in passato ha avuto più qualità rispetto ad ora, ma a fare la differenza è stato soprattutto lo spirito italiano che all'estero tutti ci riconoscono. Se stai attaccato all'incontro e lotti su ogni pallone, puoi battere chiunque. Contro la Francia e nei primi 40' contro il Belgio sono state due dimostrazioni di forza notevoli e di fronte c'erano due formazione al top nel mondo. Siamo sulla strada giusta".

E senza quel rosso a Pellegrini chissà come sarebbe finita giovedì... Frattesi ha sospirato: "Mi spiace veramente tanto per Lorenzo. E' una bravissima persona e su questo non ci piove, ma è forte anche come giocatore. Quando viene qui, sembra un altro calciatore rispetto a Roma, dove viene contestato. Secondo me è un capitano equilibrato che pensa anche agli altri e bisogna tenerselo stretto. Due anni fa ha disputato una stagione strepitosa, ma poi con i fischi non è facile giocare, figuratevi all'Olimpico. Spero che ne esca" […]

