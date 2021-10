“ALL’INIZIO MI DISSERO CHE C’ERANO STATI 5 SOPRAVVISSUTI” - VANESSA BRYANT SCOPRÌ LA VERITÀ SUL MORTE DEL MARITO KOBE SOLO ORE DOPO L’INCIDENTE- CHIAMATA A DEPORRE IN VISTA DEL PROCESSO INTENTATO CONTRO CHI HA PUBBLICATO LE FOTO DEI CORPI DELL’EX STELLA DEI LAKERS E DELLA LORO FIGLIA, LA MOGLIE DI KOBE HA SVELATO DETTAGLI DI QUELLA TRAGICA MATTINATA: “COME PUÒ VENIRE IN MENTE A QUALCUNO DI FOTOGRAFARLI E DI TRATTARLI COME FOSSERO CARCASSE DI ANIMALI?” – LA BATTAGLIA SULLA PERIZIA PSICHIATRICA

La deposizione di Vanessa Bryant in vista del processo contro i pompieri che fecero circolare le foto dei corpi straziati di Kobe e della figlia Gianna, è stata l’equivalente di rigirare il coltello nella piaga. Non c’erano ferite da riaprire, quelle non si rimargineranno mai. La mattina del 26 gennaio 2020, un consulente della famiglia bussò alla porta di casa Bryant per informarla che Kobe e Gianna erano stati coinvolti in un incidente con l’elicottero che li stava portando alla partita di basket della primogenita.

SPERANZA

L’uomo le lasciò accesa però una speranza: “Cinque persone si sono salvate” disse. Vanessa era certa che i suoi cari erano tra i sopravvissuti e che in quel momento stavano aiutando le altre vittime. Ma mentre cercava di chiamare Kobe, sul cellulare iniziarono ad apparire messaggi dai social con la scritta: “Riposa in pace Kobe”. “La mia vita non sarà mai più la stessa” ha detto la donna durante la deposizione. Passarono ore prima che Vanessa scoprisse la verità.

Tutti dettagli venuti alla luce ieri per la prima volta in un’aula di tribunale di Los Angeles. Uno dei punti più controversi del processo, è la decisione del giudice se accettare le richieste della difesa che vuole sottoporre Vanessa a una perizia psichiatrica, perizia che giustamente i legali della signora Bryant ritengono crudele. Dato però che la causa è per sofferenza emotiva, la contea sostiene che sia un procedimento di routine in casi come questo.

IN AUTO

Dopo aver appreso di non potersi recare a sua volta in elicottero sul luogo dell’incidente, Vanessa si incontrò con Rob Pelinka, gm dei Lakers ed agente di Kobe durante la sua carriera da giocatore, che l’accompagnò in auto dalla casa di Malibu alla collina dove Kobe e Gianna avevano perso la vita. Un’ora e 45’ di agonia nel traffico di L.A. Nell’ufficio dello sceriffo Alex Villanueva nessuno voleva dirle se Kobe e Gianna erano vivi o morti. Dopo una lunga attesa, arrivò un prete, accompagnato dallo sceriffo stesso e da un suo addetto stampa. Solo in quel momento le venne comunicato che non c’erano sopravvissuti.

DIVIETO

Alla domanda di Villanueva se ci fosse qualcosa che potesse fare, Vanessa rispose: “Se non può ridarmi mio marito e mia figlia, si assicuri che nessuno scatti foto dei loro corpi”. Lo sceriffo glielo promise.La vedova ora chiede giustizia: “Non mi capacito come qualcuno, davanti a una tragedia simile, possa pensare a scattare delle foto di corpi straziati per il suo divertimento”. Quando gli avvocati della difesa le hanno chiesto di guardare sul monitor immagini apparse sui social media dei cadaveri di Kobe Gianna, per dimostrare che non solo le forze dell’ordine erano venute in possesso di quegli scatti, Vanessa si è coperta gli occhi con una mano, dicendo di non aver mai voluto guardare i social in quei giorni proprio per timore di incappare in quelle immagini.

“Mi hanno restituito i vestiti che indossavano quel giorno - ha poi detto - Dalle condizioni in cui erano posso solo immaginare in quale stato si trovassero i loro corpi. Come può venire in mente a qualcuno di fotografarli? Di trattarli come fossero carcasse di animali?”. Il giudice si esprimerà sulle mozioni delle parti in due udienze, previste per venerdì prossimo e il 5 novembre.

