“È AMMIRABILE AMMETTERE DI AVER SBAGLIATO E QUESTI CLUB HANNO FATTO UN GRANDE ERRORE”- IL NUMERO 1 DELL’UEFA CEFERIN DOPO IL NAUFRAGIO DEL PROGETTO SUPERLEGA RIACCOGLIE CITY E I CLUB INGLESI (NON UNA PAROLA PERO' SU AGNELLI E PEREZ) – “IMPORTANTE ADESSO È RICOSTRUIRE L'UNITÀ” – LA DURISSIMA PRESA DI POSIZIONE DI BORIS JOHNSON

(ANSA) - "Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore". In una nota ufficiale, il presidente della Uefa Ceferin commenta la notizia delle squadre ritiratesi dal progetto della Superlega: "Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all'intero calcio europeo. La cosa importante adesso è andare avanti insieme e ricostruire l'unità di cui godeva prima questo sport"

Durissima anche la presa di posizione di Boris Johnson. "Il primo ministro - si legge in una nota - ha confermato il suo irremovibile sostegno" ai tifosi e che "il governo non resterà a guardare che un pugno di proprietari crei un negozio chiuso" agli altri club. E' stato inoltre "chiaro sul fatto che nessuna misura è esclusa, comprese le opzioni legislative per assicurare che questa proposta sia fermata". Johnson ha poi appoggiato la scelta del City.

"Se confermata è assolutamente giusta e mi complimento con loro per questo" - ha ribadito il premier britannico via Twitter, auspicando che anche United, Liverpool, Arsenal e Tottenham seguano questo esempio. "Spero che anche gli altri club coinvolti nella Superlega europea ne seguano le orme del City".

