21 lug 2020 15:55

“AQUILOTTE” IN SPIAGGIA – L’AMORE PER SABAUDIA NON CONOSCE DERBY: NON SOLO TOTTI, NEL LIDO PONTINO CI SONO ANCHE LA MOGLIE DI INZAGHI, GAIA LUCARIELLO CON IL PANCIONE IN BELLA VISTA E JESSICA MELENA, MOGLIE DI IMMOBILE. LE DUE SI SONO CONCESSE UN BRINDISI IN SPIAGGIA: LADY INZAGHI PER CELEBRARE IL SECONDO FIOCCO (BIANCO)AZZURRO, JESSICA PER FESTEGGIARE I 30 ANNI – LA DEDICA DI CIRUZZO IMMOBILE