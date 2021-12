COME MAI AURORA RAMAZZOTTI HA UNA CHIAPPA ARROSSATA? LE FOTO DEL PARTY DI COMPLEANNO DELLA FIGLIA DI MICHELLE HUNZIKER E EROS RAMAZZOTTI SCATENANO IL PANDEMONIO SUI SOCIAL – “COMPLETAMENTE GIRATA PER FAR VEDERE APPOSTA IL CULO”. MA AURORA NON ERA UNA PASIONARIA CONTRO IL CATCALLING? E ALLORA PERCHE’ MOSTRA LA SUA CHIAPPA TORNITA? VUOLE PROVOCARE PER VEDERE L’EFFETTO CHE FA?