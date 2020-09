“ASPETTO CHE FRIEDKIN MI CHIAMI PER UN CAFFE’” – TOTTI NON ESCLUDE IL RITORNO: “IO E LA ROMA SIAMO DESTINATI A RITROVARCI. LA NUOVA PROPRIETA’ NON FARA’ GLI ERRORI DI PALLOTTA” – "LA COPERTINA DI GENTE? QUESTA È UNA STORIA CHE HA MANDATO ILARY E ME FUORI DI TESTA. CI SARANNO CONSEGUENZE LEGALI” – E POI PIRLO, DE ROSSI ("E’ GIA’ PRONTO PER ALLENARE"), IL DOCUFILM IN USCITA A OTTOBRE (“NON MI SONO RITIRATO VOLENTIERI”) E IL TENTATIVO DI PORTARE CONTE ALLA ROMA… - L'INTERVISTA DI PAOLO CONDO' (ALL'ESORDIO SU "REPUBBLICA")

Estratto dell’intervista di Paolo Condò a Francesco Totti pubblicata da la Repubblica

Totti, quando rientra nella Roma?

«Non è la domanda giusta. Troppo diretta, questa è una storia di sfumature. Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c'è stato alcun contatto».

Che idea si è fatto della nuova proprietà?

«Dan Friedkin ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev' essere fisicamente presente, e l'annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta».

Questa è l'estate in cui la Juventus ha scelto per la panchina Pirlo, Gattuso ha rilanciato il Napoli, Pippo Inzaghi ha riconquistato la A col Benevento e Nesta l'ha sfiorata col Frosinone. In cui il suo amico De Rossi è stato accostato alla Fiorentina. I club, anche importanti, sembrano fidarsi dei campioni del mondo.

«È una tendenza nata dal successo di Zidane. Quando parla un allenatore che è stato un campione, lo spogliatoio ascolta perché lo rispetta. Naturalmente deve esserci una capacità tecnica, se il campione è un bluff viene scoperto e finisce tutto. Però il rispetto per il tuo passato ti garantisce un po' di tempo in più, e Gattuso per esempio l'ha sfruttato benissimo.

Pirlo? È una persona d'oro, spero sinceramente che ce la faccia e devo dire che la Juve difficilmente sbaglia una scelta. Ma non mi aspettavo un passo così deciso, non è normale che un debuttante riceva un incarico gravato da simili aspettative. Andrea dovrà essere Pirlo, vale a dire un fuoriclasse, anche in panchina. E da subito».

De Rossi sarebbe ugualmente pronto?

«Sento spesso Daniele, è carico come una sveglia per allenare, per me sarebbe prontissimo e trovavo adeguata l'idea Fiorentina. La Roma per ora lasciamola stare, Fonseca ha fatto una buona prima stagione, ha perso qualche punto dopo la ripresa ma Atalanta e Lazio erano comunque irraggiungibili».

Come ha giudicato la complessa conferma di Conte all'Inter? Cercare di ingaggiarlo era stata la sua ultima missione da dirigente della Roma.

«E pensavo di avercela fatta, chieda a Fienga, anche lui ormai si stava convincendo. Parlai con Antonio per dieci giorni in modo sempre più dettagliato, voleva sapere tutto, giocatori da cedere e giocatori da prendere, clima interno allo spogliatoio, ricordo che pretendeva soltanto tre figure a contatto con la squadra, gli altri tutti lontani, e l'avremmo accontentato. Ci rimasi male, quando alla fine scelse l'Inter».

Sostenere che Zaniolo sia il suo erede non significa fargli un piacere, ma è ovvio che un talento del genere induca a certi pensieri. Lei gli ha pure affittato casa...

«Sì, ma della sua vita so poco. Non è che vada ogni mese a riscuotere la pigione».

Okay, ma un'idea se la sarà fatta.

«Zaniolo può diventare un grandissimo. È il talento più cristallino della nuova generazione, deve maturare come persona e in campo ma è inutile farla troppo lunga, succede a tutti i ventenni. Il consiglio migliore che gli posso dare è quello di legarsi a Lorenzo Pellegrini, perché è la persona che è, e perché da romano sa gestire bene privilegi e rischi del giovane campione in una città così differente dalle altre».

Differente perché? A volte da fuori si stenta a capirlo.

«Per l'amore. Come si sa, io non mi sono ritirato volentieri. Mi consolavo pensando che una volta chiusa la carriera mi sarei almeno riappropriato di una vita. Invece il legame con la gente è diventato ancora più stretto, e aumenta, aumenta ogni giorno. E siccome dopo il ritiro qualche momento amaro l'ho passato, e non ero abituato, mi tengo stretto l'affetto popolare, altro che respirare un po'».

Eppure sui social siete stati anche criticati.

«Lei crede ai social? Io no. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente... ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali».

