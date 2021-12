“AVETE ROTTO IL CALCIO” – LE SQUADRE DI SERIE A FANNO I CONTI CON LE INFERMERIE PIENE: 245 INFORTUNI DA INIZIO STAGIONE. SOLO SFORTUNA? DECISAMENTE NO. SOPRATTUTTO I CLUB IMPEGNATI IN EUROPA PAGANO IL DAZIO DI UN CALENDARIO FOLLE, SENZA CONTARE LE NAZIONALI - NAPOLI E MILAN IN CRISI - UN ALLARME CHE ERA STATO LANCIATO A INIZIO CAMPIONATO DA DIVERSI ALLENATORI: ANCELOTTI, SARRI E MOURINHO…

Francesco Balzani per leggo.it

«Avete rotto il calcio». L'urlo dei club di serie A è forte a pochi giorni dalla pausa natalizia che permetterà almeno di recuperare qualche infortunato e di riprendere fiato. Sono tantissimi gli stop da inizio campionato: 245 spalmati per le 20 squadre di serie A. Una media di 2 giocatori infortunati al giorno (esclusi i casi di Covid), la maggior parte per problemi muscolari derivanti da sovraccarichi di lavoro. Solo sfortuna?

Decisamente no. Soprattutto i top club impegnati anche in Europa pagano il dazio di un calendario folle che ha imposto a rose non extralarge di giocare già 25 partite dopo appena 4 mesi, senza contare le Nazionali. A questo si aggiungono metodi di allenamento e di preparazione ormai improntati soprattutto sulla potenza fisica. La corsa scudetto, e anche quella al titolo effimero di campione d'inverno, è così compromessa.

La più martoriata dalle assenze è sicuramente il Napoli che deve fare a meno da tempo di Osimhen e Koulibaly e ora dovrà rinunciare pure a Ruiz, Zielinski e Mario Rui. Pure il Milan non se la passa bene. I rossoneri hanno quasi tutto l'attacco in infermeria: da Giroud, Leao a Rebic passando per Pellegri. Senza contare gli stop di Calabria e Kjaer. Leggermente meglio sta l'Inter con i soli Correa e Darmian out, mentre l'Atalanta (con metodi di allenamento diversi) rinuncia solo a Gosens.

A ostacoli pure la corsa europea con la Juve che ha visto cadere in ordine: Danilo, Chiesa e Dybala. Male anche la Roma (out da tempo Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola) e la Fiorentina con Dragowski e Castrovilli ai box. Ma a questi bisogna aggiungere tutti quei giocatori costretti a stringere denti e a infiltrazioni per scendere in campo.

Un allarme prevedibile e che era stato preannunciato a inizio campionato da diversi allenatori tra cui Ancelotti, Sarri e Mourinho. Più partite, meno spettacolo: questo il discutibile menù dei vertici del calcio.

