Archiviato il pareggio di San Siro contro l’Udinese (con il rigore trasformato da Kessie al 97’), al quale Ibrahimovic ha assistito dalla tribuna perché infortunato, lo svedese è ancora atteso al Festival di Sanremo.

Ieri, mercoledì 3 marzo, per pochi minuti si è collegato in video e dopo le battute con Amadeus ha voluto ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina (all’epoca allenata proprio da Stefano Pioli) morto il 4 marzo 2018 a Udine poche ore prima del match tra i viola e i friulani. Tutti conoscono il carattere, l’irruenza e la professionalità di Ibrahimovic, ma pochi la compagna, Helena Seger. Ex modella svedese dal carattere combattivo (sì, anche lei), che ha 11 anni in più dell’attaccante del Milan.

La Ferrari parcheggiata male

Zlatan ed Helena stanno insieme dal 2001. «Colpo di fulmine? In verità aveva parcheggiato male la sua Ferrari», ha raccontato. Così in un parcheggio di Malmoe la Seger è riuscita a fare colpo su Ibrahimovic. All’epoca lei era una modella quotatissima e rimproverò il rossonero, che aveva 19 anni ed era alle prime esperienze nel calcio dei grandi, per aver posteggiato male la Rossa. «Aveva messo la sua Ferrari in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto».

Un cognome che significa «vittoria»

Così tra i due è sbocciato l’amore. «Non è facile vivere con lui», ha raccontato al periodico «Elle» la compagna di Ibrahimovic. Per poi continuare: «Ma lo ammetto, neppure con me». Il cognome di Helena, Seger, significa «vittoria». Potrebbe non essere un caso: «Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio».

Volontà di indipendenza

La coppia non è sposata. Quindi, guai chiamare Helena «signora Ibrahimovic». Lei lo ha spiegato così: «Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato».

La casa in Svezia

Stare insieme a un calciatore non è facile, ma Helena ha sempre seguito Zlatan ovunque. In ogni angolo del globo. Da Amsterdam a Milano, da Barcellona a Parigi, passando anche per Torino e Manchester, fino alla breve esperienza a Los Angeles. Ma adesso la compagna e i figli vivono in Svezia: «È lì che mi aspetta con i nostri due figli, Maximilian e Vincent di 14 e 12 anni», ha dichiarato di recente Ibrahimovic

Il patto

Leggenda narra che tra i due ci sia un compromesso, un patto. Helena si occuperebbe dei piccoli fin quando l’attaccante del Milan giocherà a calcio, ma una volta appesi gli scarpini al chiodo sarà il papà ad occuparsi dei figli.

