“BELLISSIMA LA SQUADRA DEI CONCORRENTI DI MASTERCHEF, PER UN ATTIMO L’AVEVAMO SCAMBIATA PER LA NAZIONALE”

Nicola Savino: Al bagaglio ci pensa lei?

Antonio Polito: Sembra una cosa di maitre d’hotel

Giancarlo Loquenzi: Ma poi girano con i gelati?

Bellissima la squadra cuochi, per un attimo l’avevo scambiata per la Nazionale

Sembra la foto di classe dell’alberghiero

Somigliano alla divisa di Bearzot, il simil gelataio ci ha fatto vincere nel 1982

Bernardeschi sembra Pozzetto in livea nel film Mani di Fata

In vista di Euro 2020, l’Italia ha svelato le foto ufficiali in posa con la divisa di gioco e il completo Armani: gli scatti pubblicati sui social.

Il 1° giugno 2021 è nata ufficialmente l’Italia di Roberto Mancini per Euro 2020. Con un grande show televisivo su Rai 1, il commissario tecnico ha reso note le sue decisioni, con le convocazioni dei calciatori per la competizione e i tagli, dolorosi, di calciatori come Politano e Pessina. Dal 2 giugno è dunque iniziata in maniera ufficiale l’avventura degli Azzurri verso la kermesse continentale, con un anno di ritardo causa Covid. Un’avventura firmata Puma in campo e Armani al di fuori del terreno di gioco.

Se la maglia che i calciatori utilizzeranno in campo non ha fatto discutere più di tanto (almeno non quanto le convocazioni del ct Mancini, per qualcuno incomprensibili), ha diviso le opinioni in maniera più evidente il completo firmato da Giorgio Armani, presentato per la prima volta proprio durante il programma Sogno Azzurro condotto da Amadeus. Divise dall’aspetto che non passa per nulla inosservato.

Gli Azzurri debutteranno allo stadio Olimpico di Roma nella gara inaugurale contro la Turchia l’11 giugno. Nell’occasione vestiranno la consueta casacca firmata dallo sponsor tecnico Puma. Ma fuori dal campo la divisa ufficiale, come tutti gli altri capi d’abbigliamento non tecnici, sono stati concertati dal noto stilista Re delle passerelle insieme proprio a Puma.

L’intera linea della Nazionale (compresi cappelli, borse, valigie e altro) è stata immaginata proprio dal noto stilista milanese. La parte casual, con camice coordinate, mette in evidenza il tricolore con un completo nero lucido. Il tutto con un taglio versatile e adatto per la rappresentanza in ogni situazione in cui i calciatori sono chiamati a diventare ‘ambasciatori’. Il completo principale vede però un completo nero spezzato da una giacca chiara, sul bianco tendente al grigio/argento. Un completo che ha diviso i fan, causando non poca ilarità.

Sui social c’è infatti chi paragona i calciatori alla marina militare, chi a dei camerieri, chi ancora ai cuochi, e chi si lega a questo affermando che, più che la Nazionale, sembra il team dei concorrenti di MasterChef. Camerieri, cuochi e non solo. Per questo qualcuno riassume: “Più che la Nazionale, sembra il team di un hotel“. Insomma, non manca il senso dell’umorismo, ma intanto in pochi minuti il post ha guadagnato oltre 20mila like. Un risultato non da sottovalutare.