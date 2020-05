“BERRETTINI È FIDANZATO?” - ELISABETTA GREGORACI IRROMPE NELLA DIRETTA INSTAGRAM TRA FIORELLO E IL TENNISTA AZZURRO - LUI, FIDANZATO CON LA TENNISTA AJLA TOMLJANOVIC, AMMETTE CHE QUANDO ERA PIÙ PICCOLO AVEVA UN DEBOLE PER UN’ALTRA ELISABETTA… - LE “SVEGLIE” CON FEDERER E DJOKOVIC E IL FISICO "A LASAGNETTA" DI WAWRINKA – LO SHOWMAN CON FOGNINI E PENNETTA TRA SANREMO E LE OLIMPIADI DI TOKYO – LEI: “TORNARE IN CAMPO? VEDIAMO…” - VIDEO

fiorello berrettini

“Matteo Berrettini è fidanzato?”. Elisabetta Gregoraci irrompe nella diretta Instagram tra Fiorello e il tennista azzurro per chiedere giocosamente informazioni sul numero 8 della classifica Atp. Lui, fidanzato con la tennista Ajla Tomljanovic, ammette che quando era più piccolo aveva un debole per un’altra Elisabetta, che di cognome fa Canalis.

“Era una fan del karaoke, me la ricordo in una tappa in Sardegna, attaccata a una transenna…”, rammenta Fiorello che rivela di aver incrociato negli anni Ottanta il papà di Berrettini nei villaggi vacanze: “Io avevo iniziato a lavorare come intrattenitore, lui faceva il maestro di tennis…”.

Il tennista parla della sua quarantena a Miami in casa della fidanzata conquistata dopo un lungo corteggiamento e stila classifiche sui colpi dei suoi colleghi: “Miglior dritto: Del Potro, miglior rovescio a due mani: Djokovic, rovescio a una mano: Wawrinka. Miglior servizio: Isner e Federer. Miglior volée: Federer” (La migliore battuta, invece, è di Fiorello sul fisico “a tortellino, anzi a lasagnetta” di Wawrinka)

berrettini ajla tomljanovic

Berrettini ricorda la sconfitta a Wimbledon contro lo svizzero e le parole che disse alla fine del match. “Grazie per la lezione”. “In quell’occasione ti abbiamo amato. C’è una canzone che dice: ‘Bisogna saper perdere…’”, Fiorello spiega di aver vissuto una situazione simile. “Arrivò Tony Bennett, il cantante preferito da Frank Sinatra, e alle prove non mi usciva la voce per l’emozione…”. Succede. “Djokovic? Anche con lui ho preso una sveglia clamorosa. Ma certe sconfitte servono più delle vittorie”. In ogni caso il primo tennista italiano si gode la posizione in classifica: “Io numero 8? Sono talmente contento che non me ne rendo conto...”

fognini pennetta

Il Fiorello show prosegue con la coppia Fognini-Pennetta: “Nel caso in cui decida di rifare Sanremo, venite entrambi come ospiti”. Poi parte il pressing per il ritorno in campo di Flavia. “Pensaci, lo vorrebbero tutti”. La tennista brindisina si è ritirata nel 2015, dopo la vittoria agli US Open. Fognini fissa l'obiettivo: "Le Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno". La Pennetta sorride: "La prossima settimana comincio a giocare con Fabio tutti i giorni, poi vediamo come mi sento…”

elisabetta gregoraci fiorello fognini elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta gregoraci 1 ELISABETTA CANALIS IL CULO DI ELISABETTA GREGORACI gregoraci gregoraci elisabetta gregoraci fiorello schermata 2020 05 02 alle 17.04.35