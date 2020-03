“BISOGNA FERMARE CAMPIONATO, PERICOLOSO CONTINUARE” – “BAFFO” MAZZOLA A ‘UN GIORNO DA PECORA’: BALOTELLI LA PENSA COME ME? CHE DICA UNA COSA GIUSTA È STRANO MA STAVOLTA HA RAGIONE - E POI PROPONE AI CALCIATORI DI DECURTARSI IL 5% DELLO STIPENDIO E DI DEVOLVERLO A RICERCA E OSPEDALI:LO FACEMMO ANCHE NOI PER DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO DOPO L'ALLUVIONE DI FIRENZE” . LA STILETTATA A CONTE

“Secondo me bisognerebbe fermare il campionato, fare almeno due turni di sosta. Non si sa cosa può succedere continuando a giocare, a mio modo di vedere è pericoloso”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e calciatore della Nazionale. Anche Balotelli la pensa come lei. “Che Balotelli dica una cosa giusta è strano ma stavolta ha ragione”. Lei ha proposto ai calciatori di decurtarsi il 5% dello stipendio.

Come mai? “Lo facemmo anche noi quando per dare il nostro contributo dopo l'alluvione di Firenze, e anche oggi sarebbe una cosa molto bella. Quel 5% potrebbero destinarlo alla ricerca e agli ospedali, ad esempio, sarebbe una cosa molto valida”. Purtroppo la sua Inter ieri è stata battuta dalla Juventus. Come vede il momento di mister Antonio Conte? “Forse arrivato Milano ha trovato un'aria diversa, non lo vedo com'era prima. Si è un po' ammosciato - ha detto Mazzola a Rai Radio1 - mi dà questa sensazione”.

