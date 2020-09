“A BOATENG HO MANDATO CANZONI D’AMORE DI NOTTE PER CONVINCERLO A VENIRE AL MONZA” – I GIORNI DEL CONDOR GALLIANI: “BERLUSCONI VUOLE LA SERIE A E MI CHIAMA OGNI GIORNO. TEMO SEMPRE SI ARRABBI PERCHÉ GLI FACCIO SPENDERE UN SACCO DI SOLDI. DOPO FRATTESI COME DECIMO ACQUISTO MI HA DETTO: ‘COSA POSSIAMO FARE PER MIGLIORARE ANCORA?’. GLI HO RISPOSTO ‘NE ABBIAMO PRESI DIECI, MA FACCIAMO 11: CI PENSO IO’. E STANOTTE HO PRESO BOATENG” - LA CANZONE CON CUI HA "RICONQUISTATO" BOATENG - VIDEO

Da gianlucadimarzio.com

Un Monza scatenato sul mercato, con Kevin Prince Boateng ultimo acquisto – per ora – del club lombardo. E oggi, alla conferenza di presentazione del nuovo U Power Stadium, di questo e tanto altro ha parlato l’ad Adriano Galliani: “Speriamo di trovare la Serie A al primo anno, Berlusconi la vuole e mi chiama ogni giorno.

Temo sempre si arrabbi perché gli faccio spendere un sacco di soldi. Dopo Frattesi come decimo acquisto mi ha detto: ‘Cosa possiamo fare per migliorare ancora il Monza?’. Gli ho risposto ‘ne abbiamo presi dieci, ma facciamo 11: ci penso io’. E stanotte ho preso Prince”.

“A Boateng mandavo canzoni d’amore di notte invece di dormire, quella che l’ha colpito di più è stata ‘Amici Mai’ di Venditti. ‘Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano’ dice la canzone, visto che lo avevo portato io al Milan. Lo vidi in tv al mondiale, poi incontrai Preziosi il giorno dopo e mi disse che l’aveva preso, ma che il loro allenatore diceva che non era da Genoa. ‘Bene’ dissi, ‘è da Milan’ e arrivò da noi. E oggi voglio fare un elogio a Boa che nel momento in cui non si trovava la quadra con la Fiorentina su quanto dovesse pagare uno o l’altro di ingaggio, ha rinunciato a dei soldi per venire a Monza. Sono segnali importanti” ha proseguito il dirigente biancorosso.

“Boateng l’Ibrahimovic del Monza? Nel 2010/2011 insieme hanno vinto lo scudetto nel Milan. Certamente Prince è un giocatore importante, perfetto per fare l’1 nel 4312, molto bravo nello spogliatoio. Brocchi lo conosce benissimo e lo abbiamo voluto tutti assieme. Abbiamo comprato 11 giocatori nuovi e fatto una squadra completa, più di così… Se il nostro sogno avverrà, lo dovremo al signor Silvio Berlusconi. Un dodicesimo colpo? No, con l’uscita di Gliozzi il mercato in entrata e uscita è chiuso. Ho anticipato i tre giorni del Condor perché domani inizia il campionato” ha concluso Galliani.

