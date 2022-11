30 nov 2022 09:21

“LA BOBO TV? L’HANNO MESSA IN RAI DEPOTENZIANDOLA, NON FUNZIONA” – A "TUTTI CONVOCATI" SU RADIO 24 IVAN ZAZZARONI VA ALL’ATTACCO DI ADANI-CASSANO-VIERI – “QUANDO ADANI HA FATTO IL COMMENTO L’ALTRO GIORNO, ERA COME ALLA BOBO TV. IPOCRITA MERAVIGLIARSI, LUI E’ COSI’. CI METTE ECCESSO COSTANTEMENTE, E’ DIVISIVO. IO NON CONDIVIDO QUASI NULLA DI CIÒ CHE DICE ADANI SUL PIANO DELLE OPINIONI, IN PARTICOLARE SU ALLEGRI MA…”