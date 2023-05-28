In prima pagina. Anche no grazie pic.twitter.com/4Ee7roUSAj— paolo bertolucci (@paolobertolucci) May 28, 2023
BERTOLUCCI PANATTA BERTOLUCCI PANATTA
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“BRACCIO D’ORO” PAOLO BERTOLUCCI PRENDE A RACCHETTATE ULTIMO CHE IN UNA INTERVISTA A CAZZULLO SUL CORSERA HA CONFESSATO DI FARSI QUALCHE CANNA: “IN PRIMA PAGINA. ANCHE NO GRAZIE” – UN UTENTE LO STUZZICA: "VISTO CHE É NOTA LA SUA PASSIONE PER IL BUON VINO MI SAPREBBE DIRE GENTILMENTE LA DIFFERENZA TRA ALCOL ETILICO E CANNABIS?” – LA RISPOSTA: “LA DIFFERENZA È CHE UNA COSA È LEGALE E UNA ILLEGALE. ALMENO AL MOMENTO, POI SI VEDRÀ” (C’E’ DA DIRE CHE ULTIMO NELL’INTERVISTA HA SPECIFICATO DI FARSI LE CANNE IN CALIFORNIA DOVE E’ LEGALE)-
In prima pagina. Anche no grazie pic.twitter.com/4Ee7roUSAj— paolo bertolucci (@paolobertolucci) May 28, 2023
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SE TUTTO VA BENE, SIAMO ROVINATI – L’INFLAZIONE ALLE STELLE STA DURANDO PIÙ DEL PREVISTO E L’ECONOMIA ITALIANA NE RISENTE. DOPO COMMISSIONE UE, BANKITALIA E FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, CONFINDUSTRIA METTE IL CARICO DA 90: L’ECONOMIA ITALIANA STA CRESCENDO A RITMI INFERIORI A QUANTO PREVISTO (E SE IL GOVERNO NON SI SBRIGA CON IL PNRR ANDRÀ PERFINO PEGGIO) – I DATI EUROSTAT PARLANO CHIARO: NEL 2023 LE ATTIVITÀ CHE HANNO DICHIARATO BANCAROTTA SONO AUMENTATE DEL 2,6%
UNA SERATA STELLATA PER LA FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA – ALLA FONDERIA NAPOLEONICA EUGENIA DI MILANO SI SONO ATTOVAGLIATI PER GUSTARE LE PRIMIZIE DEI TRE CHEF STELLATI (CRISTINA BOWERMAN, ANTONIO GUIDA E VIVIANA VARESE) IMPRENDITORI, POLITICI E GIORNALISTI. AVVISTATI PETER GOMEZ, GIULI, DE BELLIS, BELPIETRO, TAMBURINI E LA MINISTRA LOCATELLI…
VI PIACCIONO I SELFIE DA POSONI BACIATI DAL SOLE? SAPPIATE CHE FISSARE DIRETTAMENTE LA PALLA INFUOCATA, ANCHE PER POCHI SECONDI, PUÒ CREARE UN DANNO, ANCHE IRREVERSIBILE, AGLI OCCHI: NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ALLA FORMAZIONE DI UNO SCOTOMA, UNA MACCHIA NERA AL CENTRO DELL’OCCHIO - LA LESIONE PUÒ CAUSARE UNA RIDUZIONE DELLA VISIONE CENTRALE IRREVERSIBILE – ATTENZIONE ANCHE A LEGGERE SMARTPHONE E IPAD SOTTO IL SOLE DIRETTO VISTO CHE…
UDITE, UDITE! - TRA INQUINAMENTO ACUSTICO, AURICOLARI E CUFFIE, I GIOVANI SONO I PIÙ ESPOSTI AL RISCHIO DI AVERE PROBLEMI ALL'UDITO - L'OTORINO: "RACCOMANDO DI SEGUIRE LA SEMPLICE REGOLA DEL 60/60, OVVERO TIENI IL VOLUME AL MASSIMO AL 60 PER CENTO E ASCOLTA LA MUSICA PER NON PIÙ DI 60 MINUTI. ALTRA REGOLA SEMPLICE È QUELLA DI PREFERIRE LE CUFFIE AGLI AURICOLARI IN QUANTO..."