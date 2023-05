28 mag 2023 17:30

“BRACCIO D’ORO” PAOLO BERTOLUCCI PRENDE A RACCHETTATE ULTIMO CHE IN UNA INTERVISTA A CAZZULLO SUL CORSERA HA CONFESSATO DI FARSI QUALCHE CANNA: “IN PRIMA PAGINA. ANCHE NO GRAZIE” – UN UTENTE LO STUZZICA: "VISTO CHE É NOTA LA SUA PASSIONE PER IL BUON VINO MI SAPREBBE DIRE GENTILMENTE LA DIFFERENZA TRA ALCOL ETILICO E CANNABIS?” – LA RISPOSTA: “LA DIFFERENZA È CHE UNA COSA È LEGALE E UNA ILLEGALE. ALMENO AL MOMENTO, POI SI VEDRÀ” (C’E’ DA DIRE CHE ULTIMO NELL’INTERVISTA HA SPECIFICATO DI FARSI LE CANNE IN CALIFORNIA DOVE E’ LEGALE)