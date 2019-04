“BUFFON, GUARDA CHI TI SEI LASCIATO SCAPPARE” - ALENA SEREDOVA INFIAMMA INSTAGRAM CON UN SELFONE PRIMA DI TUFFARSI NELLA VASCA – PIOVONO COMMENTI SULLA SUA FIGAGGINE E QUALCHE SFOTTÒ VERSO L’EX: " MA GIGI CHE ABBAGLIO CHE HA AVUTO…” - FOTO PICCANTI

Novella Toloni per il Giornale

Passano gli anni ma Alena Seredova rimane una donna di straordinaria bellezza. Lo sanno bene i fan che la seguono quotidianamente sui suoi account social. Proprio una fotografia pubblicata dalla modella adottata dalla televisione italiana ha infiammato i suoi followers che l’hanno inondata di messaggi di apprezzamento.

Nello scatto Alena Seredova, da sempre restia a svelare lati della sua vita privata in pubblico, si mostra nuda ma senza lasciar vedere quasi niente. “Momento che aspetto tutto il giorno.... tuffarmi nella mia vasca” scrive lei pubblicando su Instagram il selfie vedo–non-vedo. Un’immagine che fan e seguaci hanno decisamente apprezzato visi i commenti di apprezzamento che si leggono sotto il post: “Meravigliosa donna bella e sensuale”, “Bellissima nella tua semplicità” e ancora “Ma che bella donna è la Alena....una donna senza tempo e di una bellezza sopraffina !!! Ma Gigi che abbaglio che avuto”.

alena seredova

Commenti che chiamano in causa anche l’ex marito di Alena Seredova, il portiere Gianluigi Buffon, reo di averla lasciata per la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, altra bellezza della televisione nostrana. “Guarda un po' gianluigi buffon che donna si è lasciato sfuggire” e ancora “Buffon non ha mai capito nulla”. Il post ha decisamente battuto il record di like e commenti dell’account di Alena, uno dei più cliccati in assoluto, segno che la bella showgirl ceca piace ancora molto agli italiani e non solo.

